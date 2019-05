Ylämaalainen lintuharrastaja Teemu Leino yllättyi torstaina illansuussa Pukalusjärven rantakaislikossa. Joutsenia Leino osasi odottaa, mutta ei sitä, että linnut olisivat mustia.

Kun Leinon ohjaama akkuvene lähestyi Pukalusjärven päässä olevaa jokisuuta, kaislikosta lehahti lentoon kaksi mustajoutsenta. Pikimusta väritys ja punainen nokka olivat Leinolle ennestään tuttuja eläintarhoista.

— Olisin ottanut kameran valmiiksi, jos olisin tiennyt, mitä kaislikosta löytyy, Leino totesi.

Australialainen laji

Laulujoutsenta jonkin verran pienempiä mustajoutsenia on tavattu harvakseltaan Suomesta. Tänä keväänä havaintoja on tehty Pietarsaaressa, Kokkolan Lohtajalla ja Kalajoen Himangalla. Kaikissa muissa kevään havainnoissa mustajoutsen on ollut liikkeellä yksinään.

Mustajoutsenet eivät kuulu alkuperäiseen eurooppalaiseen linnustoon. Australia ja Tasmania ovat niiden alkuperäistä levinneisyysaluetta, mutta lintuja on tuotu tarhattavaksi Keski-Eurooppaan.

Tarhakarkureista on muodostunut pieni luonnonvarainen kanta Keski-Eurooppaan. Suomen luonnossa mustajoutsenten ei tiedetä koskaan pesineen.

Ylämaan Leinon kylässä sijaitsevalla Pukalusjärvellä viivähtäneet linnut olivat ilmeisesti muuttomatkalla. Mustajoutsenten on havaittu lyöttäytyvän joskus yhteen laulujoutsenten kanssa ja seuraavan niiden matkareittejä.