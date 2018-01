Miltä näyttää Venäjän vuosi 2018 — ja mitä se Etelä-Karjalassa tarkoittaa? Rajanaapurissa alkaa talouskasvun vuosi. Palkat nousevat ja kansalaisten ostovoima kohenee. Se on onni myös Etelä-Karjalassa. Päivi Virta-Salo Rajantakainen maltillinen talouskasvu tuo vakautta, joka jakaa hyvää myös Etelä-Karjalaan sekä talouden että turvallisuudentunteen näkökulmasta.

Naapuriin kuuluu hyvää. Venäjän aiempien vuosien kehno talouskehitys on kääntymässä positiiviseksi. Ennustettu talouskasvu ei ole huimaa, vaan samaa maltillista luokkaa kuin EU:ssa, vajaata paria prosenttia. Takavuosien huippuluvut ovat takana, mutta suunta oikenee suotuisaksi.

— On tulossa hyvä vuosi, jos odotukset eivät ole liian korkeat, sanoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden professori Juha Väätänen.

Venäjän talous on pysynyt vahvasti riippuvaisena öljyn hinnasta eli vientitulosta. Öljyn hintaa seuraa myös valuutta rupla. Öljyn hintanäkymiä moni pitää vakaina ja päättynyttä vuotta parempina.

— Pessimistinen näkökulma on, että jos uskoo tiedotusvälineitä, öljyn hinta voi laskea. Se toisi lisäkustannuksia elinkustannuksiin, elintarvikkeisiin ja asumiseen, sanoo venäläisen kulttuuriseura Lyyran puheenjohtaja Svetlana Ranta.

Venäjä on ryhtynyt kohentamaan talouttaan panostamalla omaan tuotantoonsa, osin talouspakotteiden sanelemana.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Venäjä-toimintojen johtaja Katja Novikova kertoo, että monella tuotannonalalla kasvu on yli viiden prosentin luokkaa edellisvuoteen verrattuna, esimerkiksi ruuan tuotannossa. Lähtötaso on kuitenkin matala, paljon on vielä tekemättä, ja vaikutus vie aikansa.

Ruplan vakaus pidentäisi kaakkoisrajan jonoja.

Vaurastuuko venäläinen?

Venäläisillä on historialliset syynsä olla luottamatta talouteen, mutta he kuluttavat silti. - Katja Novikova

Siltä näyttää. Jos palkat jatkavat kasvuaan ja öljyn hinta ja rupla pysyvät nykytasolla, kansalaisten taloudellinen asema paranee.

Väätänen laskee, että työntekijöiden palkat kasvavat todellisuudessa noin kolme prosenttia, kun kahdeksan prosentin kasvusta vähennetään inflaation vaikutus.

Takavuosina ostovoima saattoi kasvaa parikymmentäkin prosenttia, joten siihen ei kannata verrata, mutta heikentyvien ostovoiman vuosien jälkeen pienikin kasvu tuntuu lupaavalta. Entiseen ei ole paluuta ilman öljyn huippuhintaa.

Novikova kertoo Venäjän olevan kulutusyhteiskunta, joka tarvitsee ostoksilla käyvien kansalaistensa ruplia. Venäläisille ostaminen onkin usein tapa reagoida hyvään kehitykseen.

Ranta huomauttaa, että eläkeläiset, lapsiperheet ja vammaiset ovat joka tilanteessa heikossa asemassa. Esimerkiksi keskimääräinen eläke on hyvin pieni.

Etelä-Karjalan liiton Venäjä-asioiden yhteyspäällikkö Veli-Matti Kesälahti sanoo, että venäläisten matkailun kannalta keskeistä on se, miten ruplalla menee. Tärkeintä on välttää valuutan heittelehtiminen. Jos rupla romahtaisi, matkailu romahtaisi. Nyt ruplan vuosi näyttää kuitenkin vakaalta.

Novikovan mukaan venäläisillä on aina historialliset syynsä olla luottamatta talouteen.

— Mutta he kuluttavat silti.

Miten näkymä vaikuttaa Etelä-Karjalaan?

Sujuva rajanylityskokemus on yksi keino houkutella venäläisten kulutusta Lappeenrannan ja Imatran seudulle.

Odotukset heräävät. Palkkojen kasvu inflaatiota nopeammin tuntuu myös Etelä-Karjalassa. Mitä enemmän palkat kasvavat, sitä enemmän ostovoimaa tulee myös Suomeen.

Kesälahti sanoo, että Pietarin konsulaatin puolella kasvaneet viisumikiireet lupaavat runsaasti tulijoita Suomeen. Matkailijoiden rahankäyttö on rajanylitysten tapaan kasvussa. Varovaisuus kuitenkin jossain määrin säilyy. Pitkään suunnitellut mökki- tai hotellilomat Suomessa ovat vaihtumassa nopeisiin päiväkäynteihin ja yhden yön reissuihin.

— Katsotaan hintojen perään. Ei haeta parasta, vaan edullista, Kesälahti kuvaa.

Novikova uskoo suomalaisten näkevän venäläisten vaurastumisen hiljalleen aukeavina kauppoina.

Ranta muistuttaa, ettei raha ole ainoa merkittävä tekijä.

— Myös maiden välinen poliittinen tilanne vaikuttaa. Kun naapurit ovat hyvissä väleissä, he kyläilevät mielellään.

Ranta kehottaa monipuolistamaan matkailijoiden palveluja Suomessa.

— Ei vain kauppoja, vaan myös mielenkiintoista ohjelmaa. Pietarilaiset ovat tottuneet kulttuuriin.

Venäjä isännöi kesällä jalkapallon MM-kisat muun muassa Pietarissa, ja megatapahtuma säteilee Etelä-Karjalan kulmille asti. Turnaus hilaa hintoja ylös, mikä voi keventää suomalaisen kisaturistin kukkaroa, vaikka rupla pysyneekin suomalaismatkailijalle edullisena.

Vaikuttaako kevättalven presidentinvaali?

Vladimir Putin on ainoa ennakkosuosikki tänä vuonna valittavaksi presidentiksi.

Ei dramaattisesti. Vaaleihin liittyvä intoilu on vähissä, koska vaalien tulos näyttää etukäteen selvältä.

Väätänen sanoo, että vaalien alla maan istuvalla johdolla on tarve tehdä hyviä asioita, mutta siihen ei ole varaa.

— Valtion budjetti leikkautuu inflaatio huomioiden kuusi prosenttia. Suomessa vastaavasta olisi kova huuto.

Venäjän keskuspankki on laskenut korkoa ihmisiä auttaakseen, mutta vaikutus jää vaisuksi.

Katja Novikova uskoo, että vaalien vuoksi talous pidetään vakaana ja hyvällä mallilla seuraavan puoli vuotta. Onneksi moni venäläisten Suomen-matkailun sesonki osuu vuoden alkupuoliskoon.

Ostokset riittävät ohjelmaksi monelle päiväseltään Etelä-Karjalassa piipahtavalle matkailijalle. Osa tulijoista käyttäisi mielellään muunkinlaisia palveluja.

Onko ilmassa uhkia?

Yllätyksiä voi tulla. Juha Väätänen nostaa esiin Yhdysvaltojen valmistelemat uudet talouspakotteet.

— Tulossa saattavat olla kovat pakotteet, joilla pyritään vaikuttamaan presidentin lähipiiriin.

Toteutuessaan seuraamusten ajoitus osuisi presidentinvaalien alle, mikä vaikeuttaisi presidentti Putinin ja hänen hallintonsa asemaa. Ulkomaisia rahahanoja kiristävät pakotteet olisivat Venäjälle todellinen huolenaihe.

Lisäksi on aina mahdollista, että ulkomailla sattuu jotakin, joka vaikuttaa koko maailmantalouteen, niin Venäjällä kuin Suomessa.

Novikova huomauttaa, ettei Venäjän talous ole vielä kovin kestävällä pohjalla. Esimerkiksi tutkimus- ja kehitysresurssit laahaavat kaukana kilpailijamaiden perässä. Myös osaavista työntekijöistä ja innovaatioista on pula. Nämä rakenteelliset ongelmat näkyvät kuitenkin pitkällä aikavälillä, eivätkä synkennä vuotta 2018.