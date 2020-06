Myllysaaren kelkkamäki pysyy koronan vuoksi kiinni sydänkesän

Tuttu kelkan kolina ja kiljahdukset puuttuvat Lappeenrannan Myllysaaren uimarannan äänimaisemasta heinäkuun loppuun asti. Koronavirukseen liittyvänä varotoimena Myllysaaren kelkkamäki pidetään kiinni ainakin niin kauan.

– Mäkeä ei ole avattu, koska jokainen laskija kantaa itse kelkkansa. Kelkat ovat puuta ja vaikeita puhdistaa. Millä niitä pyyhkisit, toteaa Lappeenrannan liikuntatoimen kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari.

Heinä-elokuun vaihteessa tilanne arvioidaan Nakarin mukaan uudelleen loppukesän osalta.

Mäki elää järven mukaan

Myllysaaressa on ollut kelkkaliukumäki pian jo sata vuotta, ja se on lajissaan harvinaisuus maassa. Nykyinen, 1997 valmistunut mäki on hyvässä kunnossa ja palvelee käyttäjiään hyvin.

– Hienot liu´ut siitä saa, kunnossapitopäällikkö Juha Rojo vakuuttaa.

Liu´ut takaa se, että mäen korkeutta pystytään säätämään vedenpinnan korkeuden mukaan. Myös kelkkojen nokka on säädettävä. Nokan säädöstä riippuu, liukuuko kelkka pitkälle vai sukeltaako.

Kun kelkkamäki on auki, rannalla pitää aina olla kaksi uimavalvojaa. Elokuussa kaupungin pitää todennäköisesti hankkia sitä taas ostopalveluna, sillä kaupungin omaa työvoimaa ei silloin enää liikene rantavahdeiksi.

Tällä hetkellä kaupunki hoitaa rannan valvonnan omana työnään, koska koronarajoitusten takia liikuntapaikkojen hoitoon liittyvä työ on vähentynyt. Aiemmin uimavalvonta on ostettu Meripelastusseuralta.