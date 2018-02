”Toiminta päättyy tähän kauteen, ellei lisää lapsia saada liikkeelle” — vuonna 1952 alkanut leikkikoulutoiminta uhkaa loppua Simpeleellä Leikkikoulussa käy tällä hetkellä kuusi lasta. Riittävä määrä olisi kymmenkunta, haarukoi leikkikoulua pyörittävän MLL:n Simpeleen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jaana Vehkamaa. Anssi Kemppinen Marja-Leena Paajanen on toiminut ohjaajana MLL:n leikkikoulusta jo 27 vuotta. Arkistokuva.

Simpeleellä toimiva Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) leikkikoulu kärvistelee lapsipulan kourissa. Leikkikoulun vuonna 1952 alkanut taival uhkaa loppua, jos lisää kävijöitä ei löydy.

Ryhmässä on tällä hetkellä kuusi 3—5-vuotiasta lasta.

— Lapsia mahtuisi lisää toinen mokoma. Riittävä määrä on lähellä kymmentä, haarukoi MLL:n Simpeleen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jaana Vehkamaa.

Yhdistys on jo varautunut pahimpaan ja antanut irtisanomisilmoituksen leikkikoulun pitkäaikaiselle ohjaajalle Marja-Leena Paajaselle.

— Tämä on ollut matalalentoa monta vuotta. Toiminta päättyy kokonaan tähän kauteen, ellei lisää lapsia saada liikkeelle, Vehkamaa sanoo.

Viime vuonna kävijämäärä on pyörinyt kymmenen kahta puolta.

Viitenä päivänä viikossa

Leikkikoulu toimii Mustikkakadulla olevassa kerrostalohuoneistossa viitenä päivänä viikossa. Tiistaisin ja perjantaisin koulu on kolmituntinen, jolloin leikkikoulussa myös ulkoillaan. Muina päivinä toiminta-aika on kaksi tuntia.

— Parina päivänä leikkikoululaisia verottaa päällekkäin sattuva seurakunnan kerho, kertoo Vehkamaa.

Pahimpina päivinä leikkikoululaisia on MLL:n kerhossa ollut vain yksi.

Noin 50 euroa kuukaudessa maksava leikkikoulu on palvellut ennen muuta perheitä, joiden lapset eivät ole hoidossa kodin ulkopuolella.

— Toiminnassa mukana olevat perheet ovat lopettamisuhasta harmissaan.

Päätös syntyy ennen toukokuun puoliväliä

Leikkikoulua 27. vuotta ohjaava Paajanen tietää, että toiminnan pyörittäminen on pienelle yhdistykselle haastavaa.

— Talouden kanssa on ollut tiukkaa pitkään. Kunta on tullut vastaan palkkakustannuksissa ja tilavuokrissa.

Paajasella lähestyy jo eläkeikä. Hän uskoo, että Simpeleen suunnassa olisi kuitenkin vielä tarvetta leikkikoulutoiminnalle. Siellä askarrellaan, leikitään, liikutaan.

Päätös toiminnan jatkumisesta tai lopettamisesta tehdään ennen toukokuun puoliväliä.

Leikkikoulun kulta-aikaa elettiin Simpeleellä 1980-luvun loppupuolella, jolloin ryhmiä oli kaksi ja lapsia yli 30.