Lappeenrannassa vaahteroita vaivaa täplätauti, jonka kukistamiseen pitäisi värvätä koko naapurusto

Lappeenrannassa on vaahteroita, joiden lehdissä näkyy tummia pilkkuja. Kyse on vaahteroiden täplätaudista, joka on tyypiltään sienitauti.

Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kuvailee tämän vuotuista vaahteroiden täplätautitilannetta kaupungissa normaaliksi.

– Tilanne on suurin piirtein samanlainen kuin viime vuonna.

Täplätauti ei ole puulle vaarallinen

Tolosen tuntuman mukaan tauti on saattanut lisääntyä vuosi vuodelta pienissä määrin. Hän kuitenkin muistuttaa, että täplätauti on sienitauti, joka ei ole puulle vaarallinen.

– Sinänsä ikävän näköinen ehkä, mutta ei sen ihmeempää. Ainoastaan ulkonäkö kärsii.

Tolonen kertoo täplätaudin lisääntymisen johtuvan siitä, että sienitauti talvehtii maassa itiöissä. Taudin leviämistä voisi ehkäistä haravoimalla maahan tippuneet kuolleet lehdet pois, mutta kaikkien lehtien haravoiminen on mahdottomuus.

– Sellaista määrää porukkaa ei saa haalittua. Meillä on puistoissa vaahteraa, minkä lisäksi sitä kasvaa luontaisesti aika hurjasti taajamametsissäkin.

Tolonen epäilee, että kaupunkilaiset ovat sisäistäneet taudin ja tilanteen.

– Tästä asiasta ei ole yhteyttä otettu.

Mitkä sitten ovat asioita, joissa kaupungin puutarhuriin otetaan yhteyttä?

– Lappeenrannassa leikkipaikoista on eniten yhteydenottoja. Viime viikkoina rantaraitti ja siellä pyöräilijöiden aiheuttamat ongelmat ovat olleet esillä.

Vaahteran tervatäplätauti leviää itiöiden välityksellä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erityisasiantuntija Heikki Nuortevan mukaan tauti-itiöt kehittyvät talven aikana ylivuotisissa lehdissä ja tartuttavat keväällä lähellä kasvavien vaahteroiden vastapuhjenneet lehdet.

Keskikesällä lehtiin ilmestyy pieniä vaaleita laikkuja, jotka ajan mittaan tummuvat ja kasvavat halkaisijaltaan jopa neljän sentin suuruisiksi. Täpliin jää usein kullanvärinen reuna.

– Tauti ei ennätä vaikuttaa puiden kasvuun, joten kyseessä on kosmeettinen haitta, Nuorteva toteaa.

Tervatäplätaudin yleisyys vaihtelee vuosittain ja alueittain. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tautia tavataan tänä vuonna hyvin harvakseltaan. Syytä voi etsiä menneen kevään säästä.

– Sateinen ja tuulinen kevät on taudin leviämiselle suotuisa. Lappeenrannassa on varmaan ollut enemmän sateita ja lunta kuin pääkaupunkiseudulla, Nuorteva arvioi.

Mika Strandén Täplät ilmestyvät lehtiin keskikesällä pieninä vaaleina laikkuina, jotka ajan mittaan tummuvat ja kasvavat halkaisijaltaan jopa neljän sentin suuruisiksi. Täpliin jää usein kullanvärinen reuna.

Vanhat myytit murskaksi

Koska tervatäplätauti on ollut yleisempi näky maaseuduilla kuin kaupungissa, sen uskottiin aiemmin olevan herkkä ilmassa oleville rikkiyhdisteille ja siten merkki puhtaasta ilmasta. Luonnonvarakeskuksen mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, ettei ilman rikkidioksidipitoisuus vaikuta taudin leviämiseen.

Ero tervatäplätaudin esiintyvyydessä selittyy siisteydellä; kaupungissa pudonneet lehdet siivotaan useammin pois, eikä tauti pääse leviämään seuraavana keväänä.

Tervatäplätaudin torjuminen onnistuu parhaiten haravoimalla pudonneet lehdet pois vaahteroiden ympäriltä syksyllä tai viimeistään keväällä ennen uusien lehtien puhkeamista. Lehtien poistamistalkoisiin pitää värvätä koko naapurusto, sillä tauti-itiöt saattavat kulkeutua kymmenien tai jopa satojen metrien päähän.

Jos luonnonvaraista vaahteraa esiintyy paljon taudin vaivaamalla alueella, torjunta voi olla toivotonta. Tällöin ei jää muuta vaihtoehtoa kuin täplien hyväksyminen vaahteranlehdissä.

– Tervatäplätauti näyttäisi olevan lisääntymään päin. Siihen ovat ehkä syynä lämpimät kesät, joiden ansiosta lehdet ovat sokeripitoisempia. Siten ne antavat itiöille hyvän kasvualustan, Nuorteva toteaa.

Lähde: Luonnonvarakeskus