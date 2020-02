Yrittäjät palkitsi Szepaniakin kuljetusliikkeen ja Ruokolahden kunnan vuoden parhaina maakuntajuhlassa

Yksinyrittäjien ykkönen on video- ja valokuvaaja Hiski Hämäläinen ja vuoden uusinajattelija monitoimimies Jani Valkeapää.

Etelä-Karjalan yrittäjien perinteinen maakuntajuhla huipentui palkintojenjakoon Rauhan kylpylähotellissa lauantai-iltana, yhdistys tiedottaa.

Vuoden yrityksenä 2019 palkittiin imatralainen perheyritys Szepaniak Oy ja yritysystävällisimpänä kuntana Ruokolahti. Luumäki sai kunniamaininnan.

Taneli Toikka Yrittäjäyhdistyksen mielestä Ruokolahti on maakunnan yritysystävällisin kunta. Arkistokuva

Yhdistyksen historian ensimmäisen yksinyrittäjäpalkinnon sai lappeenrantalaisen HiskiShow Oy:n Hiski Hämäläinen ja niinikään ensimmäistä kertaa myönnetyn uusinajattelijapalkinnon monitoimimies Jani Valkeapää.

Kolmannen sukupolven perheyritys

Kuljetusliike Szepaniak on toiminut lähes 50 vuotta, ja perheyritystä vie eteenpäin jo kolmas sukupolvi. Viiden yrityksen konserni on kasvanut kannattavasti ja vakavaraisesti työllistämään jo satakunta työntekijää.

Ruokolahdella yritysvaikutusten arviointi on jatkuvaa, apua pyydetään tarvittaessa paikallisilta yrittäjiltä ja hankinnoissa otetaan huomioon paikalliset mahdollisuudet. Yhteistyötä on tehty pitkään ja sillä on saatu konkreettisia tuloksia. Luumäen kunniamaininta tuli yrittäjämyönteisestä asenteesta.

Kai Skyttä Hiski Hämäläinen on tehnyt harrastuksesta ammatin.

Energiatekniikan diplomi-insinööri Hiski Hämäläinen teki harrastuksesta ammatin ja perusti video- ja valokuvausta tarjoavan HiskiShown vuonna 2013. Hämäläisen näyttäviä dronekuvia on nähty esimerkiksi televisiosarja Sorjosessa.

Positiivisen ajattelun edelläkävijä

Periksiantamaton ja ennakkoluuloton ideanikkari ja käytännön tekijä Jani Valkeapää on luonut maakuntaan positiivisen ajattelun kulttuuria. Hän on rohkea kyseenalaistaja eikä odota muiden tekevän valmista vaan etsii ja toteuttaa ratkaisuja yhdessä muiden kanssa.

Mikko Hannula Jani Valkeapää sai tunnustuksen uudenlaisen ajattelun kulttuurin tuomisesta käytäntöön.

Valintoja tekivät Minna Kokki, Sanna Lötjönen ja Jami Holtari Etelä-Karjalan yrittäjistä, Mikko Ojapelto Business Millista, Antti Oravuo Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, aluekehitysjohtaja Satu Sikanen ja aluekehitysasiantuntija Anni Laihanen maakuntaliitosta.