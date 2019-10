Laptuotteen seitsemän asiakkaan työsuhteiden jatko herätti kaupunginvaltuutettujen huolen — Lappeenrannan kaupunginhallitus selvittää, voiko hankintalaki todella olla esteenä Eksoten ja Laptuote-säätiön sopimuksen katkeamiselle

Lappeenrannan kaupunginhallitus on pyytänyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotelta lisätietoja Laptuote-säätiön kanssa sovitusta suorahankintasopimuksesta sekä seitsemän vajaakuntoisten ja vammaisten työllistymistoimintaa osallistuneen tulevaisuudesta Laptuotteella.

Eksoten hallitus päätti viime viikolla, ettei Eksote jatka suorahankintasopimusta Laptuote-säätiön kanssa hankintalain edellyttämien velvoiteiden vuoksi. Sopimus päättyy vuodenvaihteessa, ja seitsemältä Laptuotteen työpajoissa työskenneeltä asiakkaalta päättyy pitkäaikainen työsuhde Laptuotteella.

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen teki maanantaina tiedoksiannon kaupungihallituksen kokouksessa.

Natunen keräsi etukäteen tietoja Eksotelta ja Laptuote-säätiöltä ja kävi kertomassa kaupunginhallitukselle, mistä Eksoten ja Laptuote-säätiön välisessä suorahankintasopimuksessa on kyse.

Onko hankintalaki todellinen ongelma?

Suorahankintasopimuksen päättyminen on otettu kaupunginhallituksessa huolestuneena vastaan. Siksi kaupunginhallitus on pyytänyt tilanteesta lisätietoja.

— Sopimuksessa on kyse pitkäaikaisista työsuhteista, joilla on saatu työllistymään osatyökykyisiä. Heidän on todella vaikea työllistyä vapailla markkinoilla. Voiko oikeasti jokin kilpailutus olla syynä siihen, että heidän pitkäaikaiset työsuhteensa päättyvät, ihmettelee kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jyri Hänninen.

Kaupunginhallituksessa halutaan selvittää, onko suoranhankintasopimuksen valmisteluvaiheessa tehty kaikki tarvittavat valmistelut. Hännisen mielestä iso kysymys on se, löytyykö kaupungista asiantuntemusta ja tahtoa ratkaisujen löytämiseksi.

— Jos meidän omat organisaatiomme toimivat siten, että yksilöt tippuvat palvelujen piiristä pois, se on minusta väärin. Kun erilaisia sopimuksia valmistellaan, pitää ensin katsoa, mikä on yksilötason tilanne ja vasta sen jälkeen tehdä kilpailutukset, Hänninen linjaa.

Eksotelta lisätietoja lähiviikkoina

Kaupunginhallitus haluaa myös pikaisesti saada nykyistä paremman kokonaiskuvan vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymispalveluista Lappeenrannassa.

— Haluamme toki lähteä ratkaisemaan näiden seitsemän ihmisen ongelmia. Toisaalta haluamme saada tarkemman kuvan siitä, kuinka paljon täällä on muita samantyyppisessä tilanteessa olevia ja mitä kaupunki voisi heidän avukseen tehdä, Hänninen sanoo.

Kaupunginhallitus on pyytänyt Eksotea antamaan lisätietoja paitsi Laptuote-säätiön kanssa tehdystä suorahankintasopimuksesta myös vajaakuntoisten ja vammaisten työllistymispalveluiden nykytilanteesta Lappeenrannassa.

Eksote antanee vastauksensa lähiviikkoina.