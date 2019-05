Poliisi julkaisi Ison-Kristiinan puukkouhkailusta epäillyn miehen kuvan ja pyytää vihjeitä — "Käsitykseni mukaan hänestä ei ole vaaraa ulkopuolisille"

Kaakkois-Suomen poliisi ei ole tavoittanut kauppakeskus Isossa-Kristiinassa toissa viikolla asiakkaita puukolla uhkaillutta miestä.

Tutkintaa vauhdittaakseen poliisi julkaisi perjantaina teosta epäillyn miehen kuvan.

Rikoskomisario Ville Lahti Kaakkois-Suomen poliisista kertoo poliisin pyytävän yleisön apua rikoksesta epäillyn miehen tunnistamisessa, koska poliisi ei ole pystynyt häntä varmuudella tunnistamaan.

—Arvioimme, että lievempiä keinoja ei enää ole asian selvittämiseksi.

Lahden mukaan teosta epäillyn miehen kuvan julkaisemista ei kiirehditty, sillä hänen ei arvioida aiheuttavan uhkaa ulkopuolisille.

—Poliisin käsityksen mukaan on ollut kyse enemmänkin sattumasta. Jatkamisvaaraa ei tietojen mukaan ole olemassa. Käsitykseni mukaan hänestä ei ole vaaraa ulkopuolisille.

Poliisi etsii myös miehen seurassa liikkuneita henkilöitä, joita pidetään tapahtuman todistajina.

Epäilty teko tapahtui 8. toukokuuta noin kello 15.20, kun rikoksesta epäilty mies uhkaili puukolla yhtä tai kahta miestä kauppakeskuksen WC-tiloissa.

Lue lisää: Puukon kanssa heilunut mies säikytti ihmisiä Ison-Kristiinan vessassa — Ilpo Heltimoinen välttyi täpärästi vammoilta

Lahden mukaan tapahtumapaikalla on ollut useampia henkilöitä. Poliisi on kuullut esitutkinnassa asianosaisia ja muutamia todistajia.

Poliisin julkaisemassa kuvassa esiintyy nuorehko mies, joka on pukeutunut mustaan huppariin. Hänellä on päässään tumma lippalakki, jossa on valkoista tekstiä. Jalassaan miehellä on siniset farkut ja valkoiset lenkkarit. Poliisin arvion mukaan mies on noin 170 senttiä pitkä.

Poliisi pyytää vihjeitä tapauksesta puhelimitse Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelimeen numeroon 0504479574 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.

Havainnon miehestä voi tavattaessa ilmoittaa myös yleiseen hätänumerron 112, jos poliisin vihjepuhelimeen ei juuri tuolloin vastata.

Katso kuvat poliisin sivuilta.