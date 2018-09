Itärata nytkähti eteenpäin — ministeri Berner teettää selvityksen vielä tämän vuoden aikana

Itä-Suomen maakuntien ratahanke etenee ainakin paperilla vielä tämän vuoden aikana.

Maakuntien edustajat tapasivat alkuviikosta liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.). Tapaamisessa mukana ollut Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen sanoi, että ministeriö tekee itäradasta selvityksen vielä tämän vuoden aikana. Selvitystyön ohjausryhmään tulee edustajat Kouvolasta ja Porvoosta.

— Tapaamisen tärkein viesti on se, että itärata nousee Helsingistä Tampereelle ja Helsingistä Turkuun kaavailtujen ratahankkeiden rinnalle. Ministeri Bernerille on annettava kiitosta siitä, että hän on kiinnostunut viemään myös Itä-Suomen asioita eteenpäin.

Viialaisen mukaan ministeriössä ymmärretään se, että kyse on myös Helsingin ja Pietarin välisestä yhteydestä.

— Pietari on suurin metropoli Suomen lähialueilla ja sillä on merkitystä.

Rantarata voidaan haudata

Käytännössä Itärata tarkoittaa uuden raideyhteyden luomista Kouvolasta Porvoon kautta Helsinkiin. Matka-ajassa tämä tarkoittaisi noin puolta tuntia nopeampaa reittiä Lappenrannasta Helsinkiin.

Viialaisen mukaan tapaamisen jälkeen on selvää, että Kotkassa ja Haminassa vuosia haaveiltu rantarata Helsingin ja Kotkan välillä ei nouse lähivuosina keskusteluun Itäradan ohitse.

Viialainen pitää rantarataa tarpeettomana ja vaatii, että myös Kymenlaaksossa on yhdistettävä voimavarat Itäradan taakse.

— Itäradalla on mahdollisuuksia edetä, jos ajamme sitä yhdessä koko Itä-Suomen voimin.

Saman näkemyksen jakaa Kouvolan Sanomien haastattelema Kouvolan kehitysjohtaja Petteri Portaankorvalla. Myös hän patistelee Kymenlaaksoa kokoamaan voimansa.

— Ministeriö on käynnistänyt itäradan vaikutusarvioinnin virkamiestyönä nimenomaan Helsingin lentoaseman, Porvoon ja Kouvolan välillä. Rantarataa ei liikenne- ja viestintäministeriössä nähdä enää tulevaisuuden hankkeena, Portaankorva sanoo Kouvolan Sanomien haastattelussa.

Rahoitukseen uusia malleja

Vaikka hanke saikin uutta potkua, aikataulut ja investoinnit ovat vielä täysin auki.

Maakuntajohtaja Viialainen myöntää, että valtion budjettirahoituksella Itärata ei etene.

Sen sijaan parlamentaarisen liikennetyöryhmän alkuvuodesta tekemä ehdotus hankeyhtiömallista voisi toimia.

Käytännössä hanketta varten perustettu yhtiö voisi toteuttaa itsenäisesti Itäradan ja valtio voisi olla osaomistajana yhtiössä. Näin taloudellinen vastuu jakautuisi laajemmalle.