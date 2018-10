Imatran Työnhakijat ry jakaa EU:n ruoka-apua lokakuussa. EU:n ruoka-apu on vähävaraisimmille suunnattua ruokatarvikkeiden jakoa. EU jakaa ruoka-apua vähentääkseen köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa Maaseutuvirasto ja rahoituksesta työ- ja elinkeinoministeriö EU-rahaston kautta.

Imatran työnhakijat ry:n sihteeri Irma Mattero kertoo, että avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut. Myös rakenne on muuttunut. Ennen ruoka-apua hakivat pääosin yksinäiset miehet, mutta nykyään mukana on myös iso joukko eläkeläisiä, opiskelijoita ja lapsiperheitä.

— Ruoka-apua hakeva on yhteisön vähävarainen. Työttömät, eläkeläiset, lapsiperheet ja maahanmuuttajat. Ne, ketkä tuntevat olevansa avun tarpeessa, Mattero kertoo.

Kenenkään rahatilannetta ei udella

Avustuskassi sisältää kuivaruokaa ja säilykkeitä. Niitä ovat muun muassa jauhot, suurimot, mysli, makaroni ja hernekeitto.

Matteron mukaan Imatran alueella on paljon työttömiä ja köyhyysloukussa olevia ihmisiä. EU-ruoka-apua haetaan pääsääntöisesti kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Riittävätkö avustukset?

— Ne loppuvat aina kesken, Mattero huokaa.

Ruoka-avun jakelussa ei kysytä kenenkään taloustilanteesta. Siellä luotetaan siihen, että ihmiset, jotka saapuvat paikalle, tarvitsevat apua.

— Hyvin vähän on väärinkäytöksiä meillä, Mattero sanoo.

Vapaaehtoisten avulla

Ruokakasseja aletaan pakkaamaan tiistaina 9. lokakuuta. Lisäkädet ovat tervetulleita ja myös yritysten lahjoittamille kasseille olisi kysyntää.

— Tätä tehdään talkoohommin. Olen todella kiitollinen talkooväelle. Tätä tehdään suurella sydämellä, Mattero kiittelee.

Ruoka-apua toimitetaan Imatralle nyt 6 800 kiloa. Jako tapahtuu Mansikkalan terveyskeskuksen tiloissa, Vuoksen ja poliisiaseman puoleisessa päässä. Ruoka-avun jakopäivä tarkentuu myöhemmin, mutta Mattero arvelee sen tapahtuvan viikon 42 loppupuolelle.

Lähde: Maaseutuvirasto

Juttua muokattu 2.10. kello 14.04: Lisätty Maaseutuviraston tehtävä EU:n ruoka-avussa.

Juttua muokattu 2.10. kello 16.45: Täsmennetty työ- ja elinkeinoministeriön roolia.