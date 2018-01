Influenssaepidemia on Etelä-Karjalassa huipussaan B-viruksen osalta muutaman viikon sisällä, A:n kehittyminen on vielä kysymysmerkki Yleensä A:ta lievempi B-virus ei ole toistaiseksi vienyt keskussairaalan tehohoitoon yhtään potilasta. Kimmo Seppälä Nyt jylläävä B-virus on yleensä A:ta lievempi.

Joulun alla Etelä-Karjalassa käynnistynyt influenssaepidemia saavuttaa B-viruksen osalta huippunsa muutaman viikon sisällä. Näin arvioi infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote).

— Sen jälkeen lasku tapahtuu useiden viikkojen kuluessa.

Tällä hetkellä viruslöydöksistä 80 prosenttia on influenssa B:tä.

— Jännitämme nyt, miten A-virus kehittyy, ottaako se jatkossa vallitsevan aseman vai ei. Viime kautena A-epidemia oli hankala ja on arvioitu, että väestöllä on aika hyvin vasta-aineita sitä vastaan.

Tehohoidolle ei toistaiseksi tarvetta

Tällä kaudella influenssarokotteen antama suoja on osoittautunut heikoksi B-virusta vastaan.

— B-virus on kuitenkin pääsääntöisesti A:ta lievempi. Joitakin B-viruksen aiheuttamia influenssatapauksia on hoidettu keskussairaalassa, mutta tehohoidossa ei ole toistaiseksi ollut yhtään potilasta.

Perusterveet lapset ja aikuiset sairastavat influenssan yleensä kotona. Esimerkiksi Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven terveysasemille hakeutuu tällä hetkellä yksittäisiä influenssapotilaita.

— Tilanne on rauhallinen, toteaa palvelupäällikkö Hanna Turunen.

Muutamia laitosepidemioita

Influenssa on jyllännyt myös muutamissa vanhusten hoitolaitoksissa eri puolilla Etelä-Karjalaa.

— Olemme saaneet laitosepidemiat kuitenkin rajoitettua melko hyvin, Suomalainen kertoo.

Eksoten henkilökunnassa sairastumisia on Suomalaisen mukaan ollut toistaiseksi melko vähän. Koko henkilökunnasta on rokotettu influenssaa vastaan 72 prosenttia. Etelä-Karjalan keskussairaalassa rokotuskattavuus on tällä kaudella 86 prosenttia.

— Tilanne on rokotusten suhteen varsin kohtuullinen.

RS-virus kiusaa vauvoja ja vanhuksia

Jokatalvinen riesa, hengitysteihin iskevä RS-virus kiusaa tällä hetkellä pieniä lapsia ja iäkkäitä ihmisiä Etelä-Karjalassa.

— RS-viruskausi voi jatkua pitkälle kevääseen. Se iskee aina parillisina vuosina ja joka toisena niistä voimakkaasti. Nyt odotetaan kohtalaista kautta.

Sen sijaan oksennusta ja ripulia aiheuttava norovirus on toistaiseksi pysytellyt maakunnassa matalana.

— Noroepidemioita ei ole toistaiseksi ollut.