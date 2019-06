Lappeenranta ei tyydy Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta. Kaupunginjohtaja esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että korkeimmalta hallinto-oikeudelta haetaan valituslupaa valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. Sen mukaan jätevesiä ei saa enää laskea Rakkolanjokeen. Tuolloin laskupaikaksi joutuisi ehkä valitsemaan Saimaan.

Valituslupaa hakee Lappeenrannan Lämpövoima Oy.

Vaikka ympäristönsuojelullisesti Saimaa olisi mahdollinen, imagonäkökulmasta valittaminen kannattaa. — Valittamista arvioinut työryhmä

Kaupunginjohtaja lisäksi esittää, että samalla Lämpövoimayhtiön on ryhdyttävä selvittämään uutta purkuvesistöratkaisua tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Puhdistamo muuten viivästyisi

Valittamista on arvioitu eri näkökulmista. Aikataulun takia valittaminen on perusteltua, koska Hyväristönmäen puhdistamoa on suunniteltu ja valmisteltu on jo hyvin pitkälle.

Uuden hankkeen suunnittelu viivästyttäisi edelleen tehokkaan jätevedenpuhdistamon käyttöönottoa. Puhdistamo saataisiin käyttöön nopeammin, jos sen voisi valituksen ratkettua toteuttaa Hyväristönmäelle.

Lisäksi valituksen käsittelyn aikana voisi selvittää uutta hanketta ja purkuvesistöratkaisua.

Saimaan imago saisi tahran

Arttu Muukkonen Saimaan imago ehkä kärsisi, jos puhdistetut jätevedet laskettaisiin Saimaaseen.

Imagonäkökulmasta katsottuna Saimaa on purkuvesistönä ongelmallinen, arvioi valittamista selvittänyt työryhmä.

Jos hallinto-oikeuden päätökseen tyydytään, purkuvesistö olisi Saimaa. Vaikka ympäristönsuojelullisesti Saimaa olisi mahdollinen, imagonäkökulmasta valittaminen kannattaa.

Parantaisi Rakkolanjoen tilaa

Mika Strandén Toikansuon jätevedenpuhdistamo tulee kohta tiensä päähän. Arkistokuvassa Toikansuon jätevedenpuhdistamon hoitaja Päivi Rissanen ottaa näytteen ilmastusaltaaseen virtaavasta vedestä.

Työryhmä tuo esiin myös sen, että hallinto-oikeuden perustelu Rakkolanjoen pilaantumisesta on epälooginen. Hyväristönmäen puhdistamon ansiosta Rakkolanjoen tila paranisi ja todennäköisesti myös Haapajärven ravinnepitoisuudet laskisivat merkittävästi.

Sen sijaan jos puhdistettuja jätevesiä ei laskettaisi Rakkolanjokeen, huononisi Haapajärven tila.

Purkuvesiratkaisu vaikuttaa myös Venäjälle. Rakkolanjoki on Venäjän viranomaisten mukaan perusteltu purkuvesistö.

Vaasan hallinto-oikeuden perusteluissa mainitsema puhdistamoalueen epäselvä kaavoitustilannekin on työryhmän mukaan korjaantumassa. Kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto jatkavat jätevedenpuhdistamon tarvitsemien kaavojen valmistelua.

Lisäksi kaupunginjohtaja esittää, että kaupunki ei valittaisi Toikansuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa koskevasta Vaasan Hallinto-oikeuden päätöksestä.