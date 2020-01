Lappeenrannassa Saimaa Geoparkin opastuskeskus saa ensi kesäksi tilat Satamatie 8:sta Linnoituksen kärjestä. Entisen maahanmuuttoviraston tiloissa, lähellä hiekkalinnaa, toimii jo Luonto- ja tiedekeskus Saimaarium.

– Nyt näyttää erittäin hyvältä. Saadaan ympärivuotinen uusi matkailun vetonaula, sanoo Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Saimaa-teemaisille toiminnoille 200 000 euroa

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Satamatie 8:aan sijoittuville Saimaa-teemaisille toiminnoille yhteensä 200 000 euron rahoituksen.

Aina puhutaan siitä, miten onnistuisi tuotteistamaan Saimaata ja tuomaan Saimaata näkyviin. — Markku Heinonen

60 000 euroa menee kaupungin omien tilojen muutostöihin, 90 000 euroa Saimaa Geoparkin Lappeenrannan opastuskeskuksen toiminnan käynnistämiseen tänä ja ensi vuonna sekä 50 000 euroa Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry:n avustukseen.

– Aina puhutaan siitä, miten onnistuisi tuotteistamaan Saimaata ja tuomaan Saimaata näkyviin. Kaupunki on ollut innoissaan Luonto- ja tiedekeskuksesta, kiittelee Heinonen.

Geoparkille info- ja opastuskeskus

Lappeenranta on yhdessä muiden kuntien kanssa perustajajäsenenä Saimaa Geopark -yhdistyksessä.

Unesco edellyttää Saimaa Geoparkin arvioinnissaan, että kaupungeissa on oltava asianmukaiset Geopark-toiminnan info- tai opastuskeskukset. Imatralla on ja Mikkelissä on jo omansa.

Lappeenrannan Satamatie 8:n opastuskeskusta lähimmät Geopark-kohteet ovat Linnoituksen alue ja Karhusaari.

Luonto-ja tiedekeskus Saimaarium on aloitellut toimintaansa pienimuotoisesti. Kun Saimaa Geoparkin opastuskeskus sijoittuu samaan kiinteistöön, hyötyvät molemmat toimijat.

– Yhteiset työntekijät voisivat huolehtia esimerkiksi asiakaspalvelusta ja vastaavasta.

Valmista kesän alussa

Heinosen mukaan Geoparkin opastuskeskuksen ylläpito on tarkoitus kilpailuttaa. Keskus avautuisi kesän alussa.

Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tukiyhdistys toteuttaa yleishyödyllistä ilmasto-, ympäristö- ja tiedekasvatustoimintaa maksuttomana toimintana.

Saimaarium-yhtiö taas toimii voittoa tavoittelemattomana yrityksenä. Se on Saimaa- ja yleisemminkin järviluontokeskus ja se harjoittaa ympäristö-, tiede- ja ilmastokasvatusta ja edistää ekologisesti kestävää kehitystä.