Lappeenranta menettää visionäärinsä väärällä hetkellä — Olli Naukkarisen seuraajalla on edessään iso työmaa investointisuman purkamisessa Uutisen takaa: Talous- ja strategiajohtaja lähtee kevään aikana kaupunginjohtajaksi Järvenpäähän. Kaupunki joutuu pohtimaan valinnassa aikatalujen lisäksi omia tarpeitaan. Näyttää siltä, että numeroiden hallitsijalle on jatkossakin käyttöä. Pekka Hölkki Olli Naukkarinen (sit.), Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen vuosimallia 2005.

Lappeenrannan kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen siirtyy Järvenpään kaupunginjohtajaksi lähikuukausien aikana.

Elena Liseytseva Olli Naukkarinen, startegia ja rahoitusjohtaja vuosimallia 2016.

38-vuotiaalle kauppatieteiden maisterille on luontevaa siirtyä vajaan kuuden vuoden palveluksen jälkeen uuteen tehtävään. Järvenpään kaupunki on määritellyt kaupunginjohtajalleen kahdeksan vuoden määräaikaisen viran. Edellisen kaupunginjohtajan Erkki Kukkosen kekkosmaisiin mittoihin kasvanut 25 vuoden kaupunginjohtajuus painoi määräaikaisuuden taustalla.

Keski-Uudellamaalla eli muun muassa Järvenpään, Tuusulan ja Keravan seuduilla ilmestyvän Keski-Uusimaa-lehden otsikoissa Naukkarista kuvataan visionääriksi. Samaa kuvaa Naukkarinen loi itsekin ennakkohaastatteluissaan ja paneelikeskusteluissa.

Ja sama kuva on myös monella hänen kanssaan toimineella lappeenrantalaisella päättäjällä. Heidän mukaansa kaupungin talousajattelun muutoksessa Naukkarinen on ollut keskeisin virkamies.

Erään kaupunginvaltuutetun mukaan Naukkarisen parhaita puolia on se, että hän tuo päättäjille vaihtoehtoja. Näin päättäjät eivät voineet olla päättämättä vaikeita asioita, hän pakotti heidät päättämään.

Ja edellinen valtuusto todella päätti: kouluverkon karsimisesta, roimasta veronkorotuksesta ja monien muiden maksujen korotuksista. Kaupunki sai tuloja, joilla se pystyi rauhoittamaan talouden syöksykierteen ja pysäyttämään velkaantumisen.

Talous kehittyy parempaan, mutta isot investointipäätökset edessä

Lappeenrannan kaupunki menettää visionäärinsä Järvenpäähän väärällä hetkellä.

Kaupungin talous on toki viime vuoden tilinpäätöksestä saatujen ennakkotietojen mukaan entistä paremmassa asennossa ja kaupungin talouden ennustettavuus on Naukkarisen aikana parantunut.

Mutta Lappeenrannalla on edessään suuria päätöksiä. Uusi valtuusto joutuu päättämään jo tänä vuonna yli sadan miljoonan euron investointipaketista kouluihin ja liikuntatiloihin. Lisäksi koulu- ja muitakin tiloja pitäisi suunnitella jatkossa niin, että kuluista voidaan säästää kymmenen prosenttia.

Uusi valtuusto saa myös eteensä oikeuden päätöksiä odottavan uuden jätevedenpuhdistamon. Se on Lappeenrannan kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi.

Naukkarisella on toimitusjohtajana ollut myös keskeinen rooli lentokenttäsäätiössä. Lentokentän nostaminen jaloilleen jää hänen osaltaan kesken.

Naukkarinen pääsi muovaamaan saappaidensa kokoa

Strategia- ja rahoitusjohtajan saappaat ovat isot.

Osin senkin takia, että vastaavaa tehtävää Lappeenrannan kaupungilla ei aiemmin ollut. Naukkarinen sai myös itse muokata saappaidensa kokoa, eikä se ole kaikkia miellyttänyt.

Naukkarinen herättää joskus ristiriitoja. Julkisesti hän on ollut tukkanuottasilla niin maakuntajohtaja Matti Viialaisen kuin Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkosen kanssa.

Erään päättäjän mukaan Naukkarisen ego saattaa joskus aiheuttaa tilanahtautta kabineteissa.

— Hän on monesti oikeassa, mutta joskus olisi virkamiehelle hyödyllisintä olla onnellinen, lausui eräs hänen tukijoihinsa kuuluva valtuutettu.

Toisaalta Naukkarinen on myös osannut käsitellä valtuutettuja. Valtuutettujen motivoinnissa Naukkarista ovat auttaneet omat kokemukset politiikasta. Hän ehti olla mukana yliopistopolitiikassa ja Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa sitoutumattomana kokoomuksen valtuustoryhmässä.

Entä miten jatkossa?

Naukkarinen poistuu maisemista kevään aikana. Aikataulusta ei ole päätöksiä, mutta edeltäjä Järvenpäässä jää eläkkeelle vappuna.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkolan (sd.) mukaan jatkopohdinnat käynnistyvät ensi viikolla kaupunginhallituksen pöydän ympärillä. Kakkola väläytteli mahdollisuutta jakaa tehtävät kaupungin sisällä.

Onko se tehokkain tapa varmistaa talouspuolen osaaminen kaupungintalolla? Moni epäilee sitä. Todennäköistä on, että uutta etsitään kaupungin ulkopuolelta.

Seuraajan kohdalla painottuu talous- ja rahoitusosaaminen. Lappeenrannan kaupunki on juuri saanut valmiiksi uuden strategiansa vuosiksi eteenpäin. Sen seurannassa ja jalkauttamisessa kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat voivat ottaa roolia. Sen sijaan edessä oleva investointisuma sekä sote- ja maakuntauudistus vaativat seuraajalta numeroiden hallintaa ja niiden merkityksen jatkuvaa opettamista poliittisille päättäjille.

Kun Lappeenrannan päättäjät ryhtyvät pohtimaan Naukkarisen seuraajaa, olisi paikallaan tarkastella myös kaupungin johtamiseen liittyvää suurempaa kuvaa.

Naukkarisen lähdön lisäksi kaupungin johtoryhmään kuuluvista nuoremman polven virkamiehistä ainakin viestintäjohtaja ja kaupunginjohtajan varahenkilö Alina Kujansivu ja kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ovat viime vuosina tehneet useampia hakuja pois Lappeenrannasta.

Se on luonnollisesti heidän kiistaton oikeutensa, mutta herättää samalla kysymyksiä. Onko kaupungintalolla kaikki hyvin?



Kirjoittaja on Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimituksen esimies.

Juttua muokattu 14.2.2018 kello 8.52. Naukkarisella ei ole koskaan ollut kokoomuksen jäsenkirjaa. Hän istui Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa sitoutumattomana kokoomuksen valtuustoryhmässä.