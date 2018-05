Joutsenon nelosluokkalaiset ovat kokeneet jo sisäilmaongelmat ja tilaelementit — lähivuosina luvassa vielä väistö Imatralle ja uusi koulu

Joutsenon lapsilla on vaiheikas koulutaival. Kesolassa aloittaneet neljäsluokkalaiset Ella Ahonen, Ella Hämäläinen, Leo Paganus ja Andrei Taipale viettävät tämän ja ensi lukuvuoden koulukeskuksen tilaelementissä. Se sopii heille, sillä tarvikkeita on paljon ja piha on suuri. Tosin naulakoilla on ruuhkaa. Välillä joku lyö päänsä lokeron oveen, kun oppilaat rynnivät viemään niihin kirjojaan omien pulpettien puuttuessa.