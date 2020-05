Aluehallintovirasto hylkäsi Hakamu Tradingin ympäristölupahakemuksen – Rakennusjätteen käsittely Nuijamaantien varressa voi aiheuttaa vaaraa Soskuanjoelle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Hakamu Tradingin ympäristölupahakemuksen.

Yhtiö oli hakenut lupaa purkujätteen käsittelyyn ja jätteiden hyödyntämiseen käsittelykentän rakentamiseksi Lappeenrannassa Nuijamaantien varteen. Lupaa oli haettu kymmeneksi vuodeksi.

Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen, koska se katsoi, että toiminta voisi aiheuttaa haittaa tai sen vaaraa Soskuanjoelle sekä voivan vaikeuttaa alueen käyttöä kaavan mukaiseen tarkoitukseen.

Hakemus ei täytä kaikkia edellytyksiä

Toiminta-alueen hulevedet ohjautuisivat Soskuanjokeen, joka on lohikaloille soveltuva vesistö. Kaavamääräyksen mukaan alueella on kiinnitettävä huomiota liikenneympäristön turvallisuuteen, sujuvuuteen, ympäristön laatuun sekä maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiireteiden säilyttämiseen.

Lupaviranomainen kiinnitti huomiota myös siihen, että yrityksen alueen lähellä sijaitsee neljä asuinrakennusta.

Aluehallintoviraston mukaan hakemus ei täytä kaikilta osin ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä, eikä toimintojen suunnittelussa ja sijoittamisessa ole riittävästi otettu huomioon sijoituspaikalle asetettuja vaatimuksia.

Lappeenrannan kaupunki omistaa tontin, ja Hakamu Trading on vuokrannut sen. Osayleiskaavassa Hakamu Tradingille vuokrattu kiinteistö on merkitykseltään seudullisen, matkailuun ja rajaliikenteeseen liittyvän vähittäiskaupan suuryksiköiden aluetta. Sama käyttötarkoitus on myös vaihemaakuntakaavassa. Lähellä on Laplandia-market.

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun mukaan ympäristölupaa ei pitäisi myöntää, sillä purkujätteen vastaanotto ei ole kaavan mukaista toimintaa.

Myös lähialueella asuvat ihmiset olivat jättäneet muistutuksia asiasta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 6. toukokuuta antamasta päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 12. kesäkuuta.

Hakamu Tradingin yrittäjä ei halunnut kommentoida aluehallintoviraston päätöstä Etelä-Saimaalle.

Mika Strandén Kuvassa maastomallinnus jätteenkäsittelykentästä.

Päivitetty kello 10.35: Lisätty tieto, ettei yrittäjä halunnut kommentoida asiaa.