BMI-kortti on liikuntakortti, joka on tarkoitettu 2—17-vuotiaille henkilöille, joiden painoindeksi on 30 tai enemmän tai joiden vyötärönympäryksen ja pituuden suhde on yli 0,50. Kortin ostettuaan lapset pääsevät halvemmalla uimaan, ja yli 15-vuotiaat myös kuntosalille.

Lappeenrannan liikuntatoimi otti syyskuun alusta käyttöön lasten ja nuorten BMI-kortit. BMI-kortti on liikuntakortti, joka on tarkoitettu 2—17-vuotiaille henkilöille, joiden lapsen iän huomioiva painoindeksi (ISO-BMI) on 30 tai enemmän tai joiden vyötärönympäryksen ja pituuden suhde on yli 0,50. Kortin ostettuaan lapset pääsevät halvemmalla uimaan, ja yli 15-vuotiaat myös kuntosalille.

Miksi tämä kortti on haluttu ottaa käyttöön, vs. liikuntapalvelupäällikkö Sirpa Pöllänen Lappeenrannan liikuntatoimesta?

— Olemme huolestuneita lasten ja nuorten lisääntyvästä ylipainosta. Ajatuksissamme on ollut jo useamman vuoden ajan, kuinka voisimme vaikuttaa lasten ja nuorten ylipainoon. Liikuntaneuvonnan kanssa yhdessä tämä on luonteva tapa kannustaa perheitä liikunnallisempaan elämäntapaan.

Kortti on tarkoitettu 2—17-vuotiaille henkilöille. Miksi pikkulapsetkin on haluttu ottaa tähän mukaan?

— Ikärajaus tulee ISO-BMI:stä, joka voidaan määrittää aikaisintaan kahden vuoden ikäiselle lapselle. BMI-kortin tarvetta on kartoitettu yhdessä neuvoloiden kanssa.

Miten kortin käytännössä saa?

— Asiakkaan pitää varata aika liikuntaneuvojalle. Liikuntaneuvojan luona paino ja vyötärönympärys mitataan. Sen jälkeen liikuntaneuvoja tarkistaa, että kriteerit täyttyvät. Samassa yhteydessä saa liikuntaneuvojalta kannustusta liikunnallisempaan elämäntapaan. Hyvät valinnat liikunnan ja ravitsemuksen suhteen lähtevät perheistä, ja oletus on, että lapsi saapuu yhdessä vanhemman kanssa paikalle.

Edistääkö painoindeksiin perustuva BMI-korttimalli mielestäsi lasten käsitystä terveestä kehonkuvasta?

— Meillä pitää kortissa olla joku raja, sitä ei voi kaikille antaa. Nyt on päädytty tähän rajaan. Neuvonnassa ei kuitenkaan mennä paino edellä. Pieni lapsi ei välttämättä edes ymmärrä itse, että kyseessä on BMI-kortti. Haluamme kannustaa perheitä yhteiseen liikuntaan, emmekä tietenkään halua, että lapsille syntyy vääristynyt kehonkuva.

Miten vältetään se, etteivät korttia käyttävät lapset tunne ahdistusta lihavuudestaan?

— Kortti on samanlainen kortti kuin meidän muutkin liikuntakortit, eikä ulkopuolinen voi tietää, että se on juuri BMI-kortti. Lapset ja nuoret pyritään kohtaamaan niin, että heidän ikänsä huomioidaan. Ylipainosta puhumista vältetään, sen sijaan puhutaan hyvistä valinnoista.

Kuinka relevantti mittari lapsen painoindeksi on painonhallinnan kannalta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Heli Kuusipalo?

— On tärkeää, että jo alle kouluikäisen lapsen tervettä painonkehitystä seurataan, koska varhain alkanut lihavuus ennustaa usein lihavuutta myös aikuisiällä. Se, kuinka hyvä mittari painoindeksi lopulta on, on hyvä kysymys. Tällä hetkellä kuitenkin painonseuranta on ainoa tapa, jolla saadaan tietoa. Näin esimerkiksi terveydenhoitaja tietää ottaa aiheen puheeksi lapsen tai vanhempien kanssa. Tärkeää on se, miten asia otetaan puheeksi. Käytännössä mitään yhtenäisiä valtakunnallisia ohjeita tähän ei ole olemassa, mutta esimerkiksi Sydänliiton Neuvokas perhe-ohjelmassa on puheeksi ottamisen malleja.

Edistääkö painoindeksiin pohjautuva BMI-korttimalli lasten käsitystä terveestä kehonkuvasta?

— Tähän en pysty suoraan vastaamaan. Se riippuu täysin siitä, miten asiat ilmaistaan. Tietysti vaara on olemassa, että kehonkuva voi kääntyä negatiiviseksi. Nämä ovat herkkiä asioita, joissa henkilöstön ammattitaito korostuu. Toisaalta on myös niin, että tarvitsemme kovaa dataa eli mittaustuloksia.

Fakta: Lasten ja nuorten lihavuus

Lasten ylipainon yleisyydestä on hyvin vähän koko suomalaista lapsiväestöä edustavaa, pituus- ja painomittauksiin perustuvaa tietoa.

Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan peruskoulun 8—9. luokan pojista 22% ja tytöistä 16% oli ylipainoisia.

Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan lukiolaisista pojista 19% ja tytöistä 13% sekä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista pojista 29% ja tytöistä 22% oli ylipainoisia.

12–18-vuotiaiden nuorten ylipainoisuus on lähes kolminkertaistunut neljän viime vuosikymmenen aikana. Myös lihavuuden vaikeusaste on kasvanut.

Lähde: THL