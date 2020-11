Etelä-Karjalan keskussairaalan lääkehuoneeseen murtauduttiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Murtautuja tai murtautujat ovat anastaneet huomattavan määrän huumaavaksi luokiteltavia lääkkeitä.

Lääkkeet ja tekijät ovat kateissa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Petri Tirronen Kaakkois-Suomen poliisista.

Tirrosen mukaan tapahtuma-aika oli kello 2.30–3.30 maanantaiaamuna. Hätäkeskukseen ilmoitettiin murrosta maanantaina aamulla.

Poliisi tutkii tekoa törkeänä varkautena ja törkeänä huumausainerikoksena.

Poliisi on käynyt tekemässä tarvittavat tutkimukset rikospaikalla. Poliisin mukaan murto tehtiin mielenterveyspäivystyksen tiloihin.

Tirronen ei tutkinnallisista syistä kerro, monestako ovesta tai ikkunasta varastoon on menty saati missä se tarkalleen ottaen sijaitsee. Tekijä on kuitenkin oletettavasti tiennyt, mitä on hakenut, kun sairaalaympäristössä ollaan.

Poliisi pyytää Etelä-Karjalan keskussairaalan alueella tekoaikaan liikkuneita ja muuten asiasta tietäviä ilmoittamaan havainnoistaan puhelimitse numeroon 0295 437 097.

Poliisi myös muistuttaa, ettei lääkkeitä tule ostaa katukaupasta ja että väärin käytettynä lääkkeet voivat olla hengenvaarallisia.