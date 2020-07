Esprit-vaatemyymälä sulkee ovensa Lappeenranassa ja Imatrankoskella kesän loppuun mennessä. Myymälöissä alkaa sunnuntaina loppuunmyynti, joka kestänee elokuun tienoille saakka, kertoo yrittäjä Sari Tukiainen.

Lappeenrannan ja Imatran lisäksi Torppis Oy:n alla toimivat Espritin myymälät Kouvolassa ja Lahdessa. Ne sulkeutuvat niin ikään heinä-elokuun aikana.

– Nyt kaikki voimavarat laitetaan Muoti Modan myymälään Imatralla. Jotta myymälä saadaan pidettyä kannattavana, joudutaan muut rönsyt karsimaan pois, Tukiainen kertoo.

Myymälöiden henkilöstö on irtisanottu. Jokaisessa myymälässä on työskennellyt keskimäärin kolme työntekijää, joten työt loppuvat noin 12 henkilöltä, Tukiainen kertoo.

Imatralla Esprit avattiin vuonna 2009. Kouvolassa myymälä avautui vuonna 2012, Lappeenrannassa 2014 ja Lahdessa 2016.

Kanerva Jalarvo Imatrankoskella sijaitsevassa Esprit-myymälässä alkaa loppuunmyynti sunnuntaina. Liike suljetaan kesän loppuun mennessä.

Takana vaikeat ajat

Sari Tukiaisen mukaan koronakevät oli niin sanotusti viimeinen niitti, joka katkaisi kamelin selän. Hänen mukaansa takana oli jo useita vaikeita kuukausia ennen poikkeusolojen alkamista.

– Viimeiset 2–3 vuotta ovat olleet kivijalkamyymälöille ja kauppakeskusliikkeille vaikeaa aikaa. Taustalla on suuri murros, joka liittyy ihmisten ostoskäyttäytymisen muuttumiseen. Nettikauppa ei ole ainoa syy, vaan lisäksi vaikuttaa halu kulutuksen vähentämiseen, Tukiainen toteaa.

Torppis Oy:n neljästä Esprit-myymälästä Imatran liike on ainoa kivijalkamyymälä, sillä muut sijaitsevat kauppakeskuksissa.

– Kauppakeskuksissa on sitouduttava pitkiin aukioloaikoihin. Kulurakenne ei jousta, vaikka myynti laskisi. Lisäksi merkkimyymälänä liikkeen on oltava tietyn näköinen, jotta se on konseptin mukainen, Tukiainen sanoo.

Koronakriisin iskiessä asiakasmäärät romahtivat, vaatemyymälät jouduttiin sulkemaan ja henkilöstö lomauttamaan. Tukiainen toteaa, että haasteita oli ollut jo sitä ennen.

– Tosin helmikuussa myynti näytti hyvältä. Tavallisesti se on vuoden hiljaisinta aikaa, mutta tänä vuonna helmikuu oli plusmerkkinen. Siitä huolimatta volyymi oli niin pieni, ettei se korjannut tilannetta.

Noin puolet liikevaihdosta

Sari Tukiainen arvioi, että neljän suljettavan vaatemyymälän osuus on noin puolet Torppis Oy:n kokonaisliikevaihdosta.

Hänen mukaansa huhtikuun aikana laskelmia tehtiin tarkasti ja eri vaihtoehtoja puntaroitiin.

– Kyllä tässä on laskettu ja mietitty, että jos sittenkin löytyisi jokin keino jatkaa. Kun tavaratilauksia tuli sisään, mutta myynti ei käynyt, niin kylmät tosiasiat tulivat kuitenkin selväksi. Samaan aikaan ei ollut mitään ennustetta siitä, miten koronatilanne kehittyy.

Tukiainen toteaa päätöksen olleen uransa suurin. Hän kertoo, että takana on nyt käytännön järjestelyjen kannalta raskas prosessi.

– Yrittäjänä olen toiminut jo niin pitkään, että henkinen kantti on vahvistunut. En tunne, että olisin romahduksen partaalla. Jokainen päivä olen jaksanut hyvin tulla töihin.

Venäläisasiakkaat puuttuvat yhä

Koskenpartaalla sijaitseva vaateliike Muoti Moda avasi koronakevään jälkeen ovensa asiakkaille hieman ennen vappua.

Tukiaisen mukaan asiakkaita käy koko ajan yhä enemmän.

– Ainoastaan venäläisasiakkaat puuttuvat yhä. Jos tilannetta vertaa muualle Suomeen, niin täällä tullaan noin 40 prosenttia perässä sekä myynnissä että asiakasmäärissä.

Espritin sulkiessa ovensa, jää Imatralle jälleen yksi tyhjä liiketila vailla toimijaa.

Kaikesta huolimatta Tukiainen kannustaa jokaista yrittäjyyteen kutsumusta tuntevaa tarttumaan tilaisuuteen.

– Uskoisin, että vuokranantajalta löytyy tässä tilanteessa halukkuutta sopimuksen hierontaan, jotta tilat saataisiin täyteen. Jos on paloa, kannattaa rohkeasti lähteä liikkeelle: Yrittäjäksi lähteminen vaatii lujaa tahtoa sekä valmiutta laittaa itsensä likoon ja tehdä pitkää päivää.