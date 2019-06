Lappeenrantalainen Veeti Karvonen on ollut kateissa yli viikon — Poliisi pyytää havaintoja Valkeakoskella kadonneesta

Poliisi etsii kadonnutta Veeti Karvosta. Lappeenrantalainen Karvonen katosi viime viikon lauantaina 25. toukokuuta Valkeakoskella Pirkanmaalla.

Viimeinen tieto kadonneesta on saatu tämän puhelimen paikkatiedoista 26. toukokuuta. Tuolloin hänen puhelimensa paikantui Janakkalaan. Tuon jälkeen puhelimeen ei ole saatu yhteyttä.

Lappeenrannassa asuva Veeti Karvonen on 24-vuotias. Poliisin tietojen mukaan hän on 184 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Karvosella on ohut vaalea parta ja viikset ja puolipitkät, vaaleanruskeat hiukset. Katoamishetkellä hänellä oli yllään mustat farkut, sininen farkkuliivi, jossa on bändimerkkejä sekä farkkuliivin alla musta nahkatakki.

Sisä-Suomen poliisi pyytää ihmisiä ilmoittamaan havaintonsa kadonneesta puhelimitse numeroon 0295 445 877 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi. Otsikoksi tulee kirjoittaa "Valkeakoskella kadonnut.”

Akuuteista havainnoista tulee ilmoittaa aina hätäkeskukseen.