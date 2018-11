Yli 400 puihin ripustettua heijastinta välkkyy ja valaisee Keskuspuistoa Lappeen kirkon edustalla

Heijastin-teoksen on suunnitellut Tiinalotta Särmölä yhdessä lastenkulttuurikeskus Metkun kanssa, ja heijastimia ovat tehneet lappeenrantalaiset ja luumäkeläiset lapset. Ensi viikolla Metku tarjoaa 1800 lapselle mahdollisuuden päästä kuuntelemaan tuttua elokuvamusiikkia sinfoniaorkesterin esittämänä.

Näyttääpä kivalta! Marraskuun pimeydessä Lappeenrannan Keskuspuiston puissa vilkkuu yli 400 heijastinta. Kyseessä on taideteos, jonka kuvataiteilija Tiinalotta Särmölä on suunnitellut yhdessä Etelä-Karjalan lasten kulttuurikeskus Metkun kanssa. Teos valaisee Lappeen kirkon edustalla olevaa puistoa loppiaiseen saakka.

Idea teokseen lähti siitä, että Särmölälle oli vuosien aikana kerääntynyt vino pino heijastimia.

— Minulla on tarkka silmä ja olen aina napannut kadulle pudonneen heijastimen talteen, jos olen sellaiseen törmännyt. Olen jo pitkään ajatellut, miten kiva olisi hyödyntää heijastimet jossain taideteoksessa.

Heijastimia askartelivat muun muassa Skinnarilan koulun kuvataidekerholaiset, Lappeenrannan kuvataidekoulun oppilaat ja luumäkeläiset kuvataideoppilaat. Lisäksi heijastimia saatiin lahjoituksina.

Heijastin-taideteoksen tarkoituksena on tuoda valoa pimeyteen, tuottaa hyvää mieltä ja muistuttaa myös siitä, miten tärkeää heijastimen käyttö olisi turvallisuuden kannalta. Heijastin on myös mitä suomalaisin esine. Sen keksi maanviljelijä Arvi Lehti 1940–1950-lukujen taitteessa.

Heijastin- taideteos on toteutettu Metkat-lastenkulttuuriviikon ja Lasten oikeuksien päivän kunniaksi. Kun teos puretaan tammikuussa, heijastimet jaetaan kaikille halukkaille.

Elokuvamusiikkia lapsille

Ensi viikolla lastenkulttuurikeskus Metku ja Lappeenrannan kaupunginorkesteri tarjoavat noin 1800 eteläkarjalaiselle lapselle mahdollisuuden päästä kuuntelemaan elokuvamusiikkia sinfoniaorkesterin esittämänä. Lappeenranta-salissa järjestettäviin konsertteihin tulee koululaisia Lappeenrannasta ja lähialueen kunnista. Ohjelmassa on musiikkia tutuista elokuvista kuten Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Pirates of The Caribbean, Superman, Madagascar ja Shrek.

Lisäksi konsertin aikana toteutetaan diashow, joissa nähdään Lappeenrannan, Luumäen ja Taipalsaaren koululaisten tekemiä piirustuksia, kasvomaalauksia ja kuvataidetta konsertin kappaleiden teemoista ja aiheista.

Kaikki kolme konserttia on varattu täyteen. Konsertin juontaa Ossi Välimäki. Koululaiskonserttien lisäksi kaupunginorkesteri järjestää iltakonsertin torstaina 22. marraskuuta Lappeenranta-salissa. Torstai-illan konserttiin on vielä lippuja saatavilla.

Konsertit järjestetään Metkat-viikon, Lapsen oikeuksien päivän ja Metkun kymmenvuotisjuhlan kunniaksi.