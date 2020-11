THL: Lappeenrannassa sunnuntaina neljä uutta koronavirustartuntaa, Imatralla yksi uusi tapaus

Lappeenrannassa on vahvistettu sunnuntaina neljä uutta koronavirustartuntaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sunnuntaina julkaisemasta koronakartoituksesta.

Lappeenrannassa on todettu keväästä lähtien jo 60 koronavirustartuntaa. Niistä kuusi on vahvistettu tänä viikonloppuna.

Myös Imatran koronatartuntojen määrä kasvoi tänä viikonloppuna, kun kaupungissa vahvistettiin yksi uusi tartunta sunnuntaina. Imatralla on ilmennyt keväästä lähtien kaikkiaan 11 tartuntaa.

Lappeenrannassa on Kaakkois-Suomen kaupungeista toiseksi eniten koronatartuntoja. Eniten tartuntoja on vahvistettu keväästä lähtien Kouvolassa, 115 kappaletta. Kouvolan koronatapausten määrä on kasvanut tänä viikonloppuna huomattavasti, sillä kaupungissa on vahvistettu lauantaina ja sunnuntaina yhteensä 25 uutta koronavirustartuntaa.

Etelä-Kymenlaakson tilanne on rauhallisempi. Kotkassa on edelleen 58 tartuntaa ja Haminassa 18, eikä niissä ole ilmennyt tänä viikonloppuna uusia tartuntoja.

THL ei ilmoita paikkakuntia, joissa on vähemmän kuin viisi tartuntaa.