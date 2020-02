Ulosottovirasto realisoi Immolan varuskunnan johtajien entistä asuintaloa Komentolaa: Funkiskaunottaren nettihuutokauppa päättyy perjantaina

Huutokaupat.com-sivustolla on myynnissä pala Immolan varuskunnan historiaa.

Ulosottovirasto myy nettihuutokaupassa varuskunnan ylimmän johdon entistä asuintaloa, joka tunnetaan Komentolana.

Senaatti-kiinteistöt myi kiinteistön vuonna 2013 yksityishenkilölle. Silloin hinta oli 235 000 euroa.

Huutokauppa päättyy perjantaina 28. helmikuuta. Toistaiseksi kohde ei ole herättänyt suurta kiinnostusta.

Torstaina iltapäivällä korkein tarjous oli vasta 14 000 euroa. Tarjouskilpailuun oli siihen mennessä osallistunut kuusi huutajaa, jotka olivat korottaneet tarjousta aina muutama satanen kerrallaan.

Kellarissa kosteutta

Ulosottovirasto ei ota kantaa, vaihtaako kiinteistö omistajaa vielä tällä hintatasolla.

– En sano juuta tai jaata. Katsotaan mihin hinta asettuu huomenna kun huutokauppa päättyy, kihlakunnanvouti Maiju Hämäläinen sanoo.

Alimman hyväksyttävän tarjouksen tulee kattaa myyntimaksu ja täytäntöönpanokulut, eikä se saa alittaa paikkakunnan yleistä hintatasoa, Hämäläinen jatkaa.

Komentola on rakennettu 1937 ja siinä on kolme tilavaa asuntoa, kaikki kahdessa kerroksessa. Lisäksi talossa on kellarikerros.

Kiinteistöä on peruskorjattu 1990-luvulla. Kuntotarkastuksen mukaan korjaustarpeita on nytkin. Esimerkiksi kellarissa on kosteutta.

Mahdollisen ostajan tulee huomioida myös alueen erityisluonne.

Rakennus on osa historiallista Immolan kasarmialuetta, joka suojeltiin valtion asetuksella vuonna 1990. Osa rakennuksista rajattiin kuitenkin silloisen suojelupäätöksen ulkopuolelle, näiden mukana Komentola. Se on kuitenkin ns. varjeltava kohde, ja esimerkiksi Imatran yleiskaavassa Komentola on suojeltu.