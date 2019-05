Ensi-iltaan tulevat elokuvat tarjoavat historiallista jännitystä sekä kehnoa lelumarkkinointia

Tomua ja jännitettä vanhassa Euroopassa

Budapestin auringonlasku (Napszállta, Unkari/Ranska, 2018)

Moxy-nukke johtaa kaltaisiaan kohti uutta maailmaa tasottomassa ja ylimakeassa lelubrändiin perustuvassa animaatiossa.

Kaikki Uglydollsissa huutaa aidon mielikuvituksen puutetta.

Ohjaus: László Nemes. Käsikirjoitus: László Nemes, Clara Royer, Matthieu Taponier.

Rooleissa: Vlad Ivanov, Juli Jakab, Susanne Wuest.

Kesto. 142 min. K-12.

Nuori nainen (Juli Jakab) saapuu helteisenä ja tomuisena iltapäivänä Leiterin hattukauppaan. Hän on matkustanut pitkän matkaa päästäkseen työhaastatteluun.

Hattuliikkeen johtaja Oszkár Brill (Vlad Ivanov) ei pidä ajatusta naisen palkkaamisesta järkevänä. Taustalla on liikaa historiaa. Nuoren naisen nimi on Írisz Leiter. Kyseessä on hänen vanhempiensa perustama liike.

Tämä on jännitysnäytelmän alkuasetelma. Taustana toimii vuoden 1913 Budapest Itävalta-Unkarissa.

Katsoja pysyy lähes koko matkan tiukasti päähenkilön kyljessä, kun tämä saa tietää mahdollisesta veljestään. Mysteerit kehittyvät. Uhkaava jännite kiristyy kaupungissa. Kuvissa näkyvä Eurooppa elää viimeisiä hetkiään.

Son of Saul -elokuvansa tyylillä jatkava ohjaaja László Nemes ja kuvaaja Mátyás Erdélyn ovat taas luoneet elokuvallisen immersion vailla vertaa.

Tämä taika alkaa tosin kadota, koska hyvin maltilla etenevä jännitysnäytelmä on ajoittain raskasta seurattavaa. Kysymyksiin vastaillaan epämääräisesti, ja tyhjiin hetkiin ladataan ilmeisiä merkityksiä, jotka eivät lopulta tarjoa mitään tyydytystä.

Kameratyöskentely ja sadan vuoden takaisen Budapestin katujen uudelleenluominen tarjoaa ihasteltavaa. Katsoja on usein tiukasti kiinni Juli Jakabin epätoivoa tihkuvilla kasvoilla tai katsomassa hänen olkansa yli kohti mielenkiinnon kohdetta.

Harmillisesti juoni on usein niin kaoottinen, että tapahtumien kulkua on vaikea hahmottaa. Ihastelua aiheuttanut immersio muuttuu siten suorastaan taakaksi. Juonen mysteerit muuttuvat turhauttaviksi, eikä päähenkilö tunnu kehittyvän suuntaan eikä toiseen.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Upeasti kuvattu, imaisee mukanaan. Ajankuva.

Huonoa: Pitkäveteinen tarinan kehitys.

Erityistä: Kielen avulla vihjaillaan elokuvan poliittisia jännitteitä. Kaksoismonarkian aikaan Budapestissa vain tietty ylimystö puhui saksaa.

Uglydolls on ylipitkä lelumainos

Uglydolls (Kiina/Kanada/Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Kelly Asbury. Käsikirjoitus: Erica Rivinoja.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Heljä Heikkinen, Jussi Tiainen, Tuomas Uusitalo, Markus Niemi, Katja Aakkula, Sasu Moilanen, Joonathan Kettunen, Anni Kajos.

Kesto: 88 min. K-7.

Lelu- ja mediabrändien muuttaminen animaatioelokuviksi on nykypäivän trendi. Valmiille kuluttajapohjalle on suuryhtiöiden logiikan mukaan helppo myydä melkein mitä tahansa. Lego-elokuvat nostivat brändi-elokuvien rimaa, mutta monilla seuraajilla tuntuu olevan vaikeuksia ymmärtää, mikä niistä teki niin hyviä.

Uusin lelumerkkiin perustuva animaatio on Uglydolls. Pohjana on Yhdysvalloissa suosittu 2000-luvulla kehitetty pehmolelumerkki. Lelujen ideana on juhlistaa persoonallisia hahmoja, vikoineen kaikkineen.

Pehmolelujen ideologiaa erilaisuuden ymmärtämisestä tuodaan itse elokuvaan. Ajatus on kaunis. Valitettavasti elokuvan kehys tälle kaikelle on pahasti kallellaan, eikä edes hyvällä tavalla ruma.

Hahmojen pitäisi olla hieman epämuodostuneita tai vinksahtaneita. Silti nämä esitellään mahdollisimman söpöllä tavalla. Karkkivärit ja tietokoneanimoitu huopainen tekstuuri on kuitenkin vain pintaa. Kaikista siirappisin sisältö on itse käsikirjoituksessa.

Täydellinen uskalluksen puute vesittää hyvää tarkoittavat juonikuviot, koska mitään panoksia ei koskaan tunnu olevan. Vaikeuksia vastaan lähdetään geneerisillä poppikappaleita, joita esittävät alkuperäisessä versiossa geneeriset poppitähdet.

Tekopirteän Moxy-nuken johdattamana rumilusnuket lähtevät löytöretkelle ja saavat selville maailman, jossa kauniit ja täydelliset nuket saavat rakkautta lapsilta. Rumilla nukeilla ei kuitenkaan ole fasistiselta vaikuttavan järjestelmän vuoksi tähän maailmaan asiaa.

Uglydolls on siirappia ja makeutusainetta. Se yrittää väittää hahmoissaan olevan särmää, mutta esittelee nämä mahdollisimman yleisluonteisina. Kaikki elokuvassa huutaa aidon mielikuvituksen puutetta.

Kyseessä on täysin lelutehtailijan ehdoilla tuotettu ylipitkä mainos.

Kaikki on topattu tuskastuttavilla irtovitseillä, jotka on ilmiselvästi lisätty elokuvaan aivan viime metreillä. | Timo Alho

YKSI TÄHTI

Hyvää: –

Huonoa: Lapsia aliarvioiva lelumainos.

Erityistä: Alkuperäisversiossa ääninä kuullaan monia pop-tähtiä, kuten Kelly Clarkson, Pitbull, Blake Shelton ja Nick Jonas.