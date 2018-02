Mika Sillanpää nousi maailman viitatuimpien tutkijoiden joukkoon — LUT:n vihreän kemian professori on listan ainoa insinööritieteitä edustava suomalaistutkija Viittausmäärät kertovat yleisesti siitä, kuinka hyvin tutkijan julkaisut tunnetaan maailmalla ja antavat osviittaa tutkimuksen vaikuttavuudesta. Vesa Vuorela

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemian professori Mika Sillanpää nousi ainoana insinööritieteiden suomalaistutkijana maailman viitatuimpien joukkoon. Mikkelissä asuva Sillanpää nousi noin 3300 tutkijan joukkoon ensimmäistä kertaa.

Sillanpää on LUT:n vihreän kemian laboratorion johtaja. Myös laboratorio sijaitsee Mikkelissä.

Sillanpää on LUT:n tiedotteen mukaan tuoreimmalla Highly Cited Researchers -listalla ainoa kemian alan tutkija Suomesta. Hän on näin ollen Suomen viitatuin tutkija kemian ja kemiantekniikan alalla tällä hetkellä.

Lisäksi Sillanpää on listan ainoa suomalaistutkija maamme teknillisten yliopistojen joukosta.

Insinööritieteistä listalla on vain pari kolme sataa tutkijaa, ja professori Sillanpää on listalla ainoa insinööritieteitä edustava suomalaistutkija.

Maailman viitatuimpien tutkijoiden listalla 2017 on 21 suomalaista tutkijaa Suomen tutkimusyhteisöistä.

Listan on julkaissut Clarivate Analytics, ja raportti on tehty Web of Science -tietokantaan perustuen.

Viittausmäärät kertovat yleisesti siitä, kuinka hyvin tutkijan julkaisut tunnetaan maailmalla ja antavat osviittaa tutkimuksen vaikuttavuudesta.

Tutkijana Mika Sillanpää pyrkii ratkaisemaan puhtaan veden saannin ja riittävyyden ongelmaa paikoissa, joissa se on uhan alla. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa suuntautuu yhä enemmän kiertotalouden suuntaan.

Professori Sillanpäällä on yli 500 kansainvälisesti referoitua tieteellistä artikkelia, julkaisuja yhteensä yli 700 ja viittauksia julkaisuihin noin 18 000. Hän on ohjannut lähes 40 väitöskirjaa. Lisäksi hän on toiminut arvioijana yli 240 akateemisessa lehdessä.

Sillanpään Mikkelissä sijaitsevalla laboratoriolla on ollut yhteistyötä yli 80 johtavan tutkimuspartnerin kanssa ympäri maailmaa.

Vuonna 2010 professori Sillanpää sai kansainvälisen ympäristötieteiden tiedepalkinnon. Sen myöntäjä SCOPE on kansainvälinen tiedekomitea, joka tutkii ympäristökysymyksiä.