Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Koronasuosituksia ja -rajoituksia on noudatettava huolellisesti.

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kehottaa hakeutumaan koronatestiin ajoissa.

Etelä-Karjalan sosiaali- terveyspiirin (Eksote) tiedotteessa todetaan, että kouluissa ja päiväkodeissa on tällä hetkellä nuhaisia lapsia. Kouluikäisten on hakeuduttava koronatestiin lievienkin flunssaoireiden ilmaantuessa.

Jos alle kouluikäisen lapsen oireilu on hyvin lievää, eikä lapsi tai perheenjäsen tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vuorokauden aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Missä vaiheessa lapsi voi palata kouluun tai hoitoon flunssan jälkeen?

Eksoten tiedotteen mukaan monia varhaiskasvatus- tai kouluikäisen lapsen vanhempia on viime päivinä mietityttänyt, missä vaiheessa lapsi voi palata kouluun tai hoitoon flunssaoireiden jälkeen.

– Lapsilla ja nuorilla koronaviruksen aiheuttamat oireet ovat ylähengitystieinfektion oireita, kurkkukipua, yskää ja kuumetta. Suurin osa koronaan sairastuneista on hyvin lieväoireisia tai oireettomia. Jos testiin on hakeuduttu oikea-aikaisesti ja testi otettu huolellisesti, on meillä otetun koronatestin tulos luotettava, kertoo Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen tiedotteessa.

Jos koronatestin tulos on negatiivinen, on hyvä odotella vielä muutama ylimääräinen päivä kotona. Täysin nuhattomaksi ei lasta tarvitse negatiivisen testin jälkeen odotella.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole. Vain ulkoiluun, lämpötilan vaihteluihin ja aktiiviseen liikkumiseen liittyvä nenän valuminen on tavallinen oire, eikä ole infektion merkki.

Jos oireet kotiseurannassa kokonaan väistyvät, alle kouluikäisen pikkulapsen ei tarvitse mennä testiin, vaan varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

Rokotteiden huono saatavuus rajoittaa rokotustoimintaa

Tilannekuvaryhmän mukaan koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa.

Aluehallintoviraston (AVI) asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus on voimassa helmikuun loppuun saakka. Se koskee kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia. Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut aiemmin voimaan 10 hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen.

Tilannekuvaryhmä toivoo tiedotteessa, että Etelä-Karjalassa noudatetaan koronasuosituksia ja -rajoituksia huolellisesti. Vielä ei ole aika hellittää.

Tilannekuvaryhmän puheenjohtajan Tuula Karhulan mukaan rokotteiden huono saatavuus rajoittaa edelleen Eksoten alueella alkanutta rokotustoimintaa.

– Toivomme rokotteiden määrän lisääntyvän kevättä kohden, Karhula sanoo tiedotteessa.