Niina Malm lähdössä SDP:n varapuheenjohtajakilpaan – "Päätös syntyy ensi viikolla, perheen kanssa on vielä keskusteltava"

Imatralainen kansanedustaja Niina Malm (sd.) pohtii lähipäivät asettautumista ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi.

Malm sanoo, että pyyntöjä on tullut eri puolilta Suomea. Ensimmäiset tunnustelut hän sai pääsiäisen aikaan ja tahti on kiihtynyt parin viimeisen viikon aikana.

– Pyyntöjä on tullut runsaasti. Tuntuu, että jotain on tehty oikein, kun tukea on, Malm sanoo.

SDP:n puoluekokous järjestetään Tampereella 22.-23. elokuuta.

Malm sanoo, että hänen päätöksensä syntyy juhannuksen jälkeisellä viikolla.

– Olen kotijoukkojen kanssa asiaa jo pohtinut, mutta vielä pitää asioista keskustella. Eräs oppi-isäni sanoi, että kun kotona on kaikki hyvin, niin kaikki onnistuu.

Varapuheenjohtajistossa on tilaa

Varapuheenjohtajakisaan ovat jo lähtemässä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Helsingistä, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari Lahdesta ja vaasalainen kansanedustaja Matias Mäkynen.

Skinnari on SDP:n kolmas varapuheenjohtaja.

Kisaan voi tulla myös muita, sillä ehdokasasettelu päättyy vasta kokouksen ensimmäisenä päivänä 22.8. Puheenjohtajisto valitaan sunnuntaina 23.8.

SDP:n varapuheenjohtajistossa on tilaa, sillä pääministeri Sanna Marin on nousemassa varapuheenjohtajan paikalta puolueen puheenjohtajaksi, kun Antti Rinne jättää tehtävän.

Lisäksi puolueen toinen varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta menehtyi viime vuoden lopussa, eikä hänen tilalleen valittu korvaajaa.

Vahva ay-tausta

38-vuotias Malm sanoo, että hänen profiilinsa on kolmeen miesehdokkaaseen verrattuna erilainen.

Eduskunnassa Malm on mukana työelämä- ja tasa-arvo valiokunnassa ja eduskuntaan hän nousi vahvalla ammattiyhdistystaustalla Ovakon pääluottamusmiehen paikalta.

Tällä hetkellä varapuheenjohtajien joukosta puuttuu ay-taustainen ehdokas.

– Työelämä ja perheiden asiat ovat olleet mukana alusta pitäen, kun politiikkaan lähdin. Koen että niissä minulla on asiantuntemusta.

Malmin mukaan työelämään tarvitaan uusia ratkaisuja, kun Suomi toipuu koronaviruksen talousvaikutuksista.

– Esimerkiksi paikallinen sopiminen on hienoa asia, mutta myös työntekijän asema pitää turvata. Paikallisesta sopimisesta puhutaan paljon, mutta jostain syystä jo olemassa olevia vaihtoehtoja on otettu käyttöön aika vähän.