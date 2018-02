Imatralla on pian tyhjillään viisi alakoulua ja kaksi koulurakennusta keskellä kylää - Ammattikorkeakoulu tuo Tietäjäntalon kaupungin syliin Uutisen takaa: Syksyllä 2019 on jäämässä tyhjilleen 4800 neliötä tiloja Tietäjäntalosta, jota peruskorjattiin kymmenkunta vuotta sitten. Ensi vuosikymmenen alussa Imatralla jää tyhjilleen viisi alakoulua, joille jo nyt kyläyhdistykset toivovat muuta käyttöä vaihtoehtona purkamiselle. Hannu Ojala Tietäjäntalossa on toiminut kauppaoppilaitos, Tainionkosken lukio, ammattiopisto, työväenopisto ja kesäyliopisto ja nyt Saimaan ammattikorkeakoulu.

Ilmoitus Saimaan ammattikorkeakoulun Imatran Linnalan toimipisteen sulkemisselvityksestä tuli Imatran kaupunginhallitukselle tiedoksi maanantaina, virallisesti.

Imatran päättäjien laimeista kannanotoista päätellen tieto ei sisältänyt varsinaista uutista. Opetuksen maailmassa muutokset eivät yllätä äkkinäisyydellään.

Ilmaan jää kysymys, olivatko puhelimet rikki vuonna 2016, kun lähdettiin rakentamaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun hallinnollista yhdistämistä.

Ammattikorkeakoulun henkilökunnan keskuudessa ratkaisua on ennakoitu pitkään. Viimeisin sysäys spekulaatioille oli päätös LUT-konsernin synnyttämisestä.

Tulkintoja Imatran Linnalan kampuksen näkymistä on jo aiemmin voitu tehdä jo siitä, että ammattikorkeakoulusta kertovalla avoimella Wikipedia-sivustolla tunnetaan vain Skinnarilan kampus.

Ammattikorkeakoulun imagomerkitys haihtunut

Imatran kaupungin näkökulma ammattikorkeakoulun toimintaan on muuttunut sen alkuvuosilta eli 90-luvulta, jolloin korostettiin korkeakoulutasoisen koulutuksen merkitystä kaupungin imagolle.

Insinöörikoulutus metsäteollisuuteen oli osa kertomusta Euroopan suurimmasta metsäklusterista. Restonomikoulutus kuvasti toimia rakennemuutoksen hallinnasta ja kuvataidekoulutus oli hyvitystä siitä, että Imatra ei saanut Etelä-Karjalan aluetaidemuseota Siitolan kartanon navettaan.

Tradenomi- ja insinöörikoulutuksen päättyminen Imatralla aloitti hitaan näivettymisen, mikä siirsi huomiota kiinteistöihin. Viime vuosikymmenen puoliväliin saakka opetustiloja rakennettiin. Sen jälkeen niille on yritetty löytää järkevää käyttöä tai pelata niitä toisen maksettavaksi.

Imatran kaupunki oli alussa myyjä, myöhemmin sitä on laitettu ostajan paikalle. Kaupunki on ostanut takaisin Kosken koulukiinteistöstä osan, joka oli kuvataiteen opetustiloina. Kaupat syntyivät tasearvoon, mutta sen jälkeen niitä kunnostettiin lähes kymmenkertaisella hinnalla kaupungin omaan käyttöön.

Siitolan kartanon tiloista ammattikorkeakoulu on halunnut päästä irti jo useamman vuoden ajan. Ostajaa ei ole löytynyt, koska tiloille ei ole löydettävissä tarkoituksenmukaista käyttöä. Se on samalla syy, minkä takia kuvataiteen opetusta ei ole kokonaan keskitetty Linnalaan. Tilat on joka tapauksessa pidettävä kunnossa.

Tietäjäntalon 4 800 neliötä eivät kiinnosta

Imatralaisen veronmaksajan kannalta kiinnostavinta antia ovat keskustelut, joita on käyty ammattikorkeakoulun Mansikkalan opetustiloista ja mahdollisuudesta niiden hyödyntämiseen osana Imatran kouluverkkoa.

Syksyllä 2019 on jäämässä tyhjilleen 4800 neliötä tiloja Tietäjäntalosta, jota peruskorjattiin kymmenkunta vuotta sitten. Kokonaan tyhjäksi jää myös runsaan kymmenen vuoden ikäinen paperitekniikan laboratorio.

Virallisen taakse on helppo mennä. Imatra sai tiedon maanantaina ja sillä selvä. Omia koulupäätöksiä ei voi kelata takaisin.

Silti ilmaan jää kysymys, olivatko puhelimet rikki vuonna 2016, kun lähdettiin rakentamaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun hallinnollista yhdistämistä. Samaan aikaan Imatralla kehitettiin kiireellä innovatiivisia ratkaisuja tulevien koulukeskusten sijoittumisesta ja toteutuksesta.

Kun pelkkien väistötilojen kulut moduuleissa nousevat miljooniin, eikö edes osaa tarpeesta olisi voitu hoitaa ammattikorkeakoulun tiloista, kun samaan aikaan Skinnarilassa oli jo tyhjää tilaa yhtä paljon kuin sitä oli Imatralla käytössä?

Omat tyhjenevät koulutilat ovat sivussa

Ensi vuosikymmenen alussa Imatralla jää tyhjilleen viisi alakoulua, joille jo nyt kyläyhdistykset toivovat muuta käyttöä vaihtoehtona purkamiselle.

Ammattikorkeakoulu tuo pakettiin kaksi rakennusta lisää keskeltä kaupunkia. Voidaan pitää lähes varmana, että Imatra ei voi olla ostamatta takaisin Tietäjäntaloa. Se on yksinkertaisesti liian hyvällä paikalla ja tiloiltaan sopivin esimerkiksi työväenopistolle, joka on aikoinaan toiminut samassa rakennuksessa.

Tuollainen ratkaisu viimeistelee muiden tyhjien opetustilojen purkukohtalon.

Imatran edellinen valtuusto hoputti itseään päättämään kaupungin tulevasta kouluverkosta. Nykyiselle valtuustolle jää tehtäväksi siivota tyhjäksi jääneet tilat ja ottaa vastaan kaupunkilaisten kritiikki purkupäätöksistä.