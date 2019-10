Ensilumen ladun tekeminen on alkanut Imatralla.

Lunta ajetaan parhaillaan useilla kuorma-autoilla ja perävaunullisilla traktoreilla Imatran kylpylän puoleiselle latuosuudelle.

— Lumen ajaminen aloitettiin tänään keskiviikkona kello 06. Alkuun tehdään 12 tunnin työpäivää, viikonloppuna sitten vähän lyhyempää päivää, kertoo liikuntapaikkamestari Jani Niittynen Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Kipasta.

Työt jatkuvat ensi viikollakin. Kaikkiaan ensilumen ladun tekeminen vaatii runsaat sata työtuntia.

Tavoitteena on, että ajavaisiin 19. lokakuuta mennessä ensilumen latu on kokonaan valmiina, eli hiihdettävissä on koko viiden kilometrin mittainen lenkki.

Imatran ensilumenlatu on Imatran kaupungin mukaan Etelä-Suomen pisin.

Siihen pystytään kyllä, oli keli mikä hyvänsä, Niittynen sanoo. Töitä tehdään tarvittaessa kalkkiviivoille asti.

— Ensi viikolla hienosäädetään ja mennään tilanteen mukaan. Homma on valmis 19. lokakuuta.

Siihen saakka valmiinkin näköiseltä ladulta pitää malttaa pysyä turvallisuussyistä poissa, sillä latuja tampatessa ja viimeisteltäessä alueella liikkuu raskaita koneita, Niittynen muistuttaa.

Avajaiset reilun viikon kuluttua

Kausikorttien ennakkomyynti alkoi lokakuun alussa. Toistaiseksi kausikortteja on mennyt vasta muutamia kappaleita, kertoo hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden erityisasiantuntija Harri Valtasola Imatran kaupungilta. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista.

— Tieto ensilumen ladun avautumisesta tulee kiihdyttämään ennakkokauppaa. Isommin myynti käynnistyy kuitenkin päivää tai paria ennen avajaisia, Valtasola ennakoi.

Muun myynnin osalta näkymät ovat lupaavat, kertoo urheilu- ja tapahtumavastaava Jaakko Jäppinen ensilumen ladun leirimyyntiä hoitavasta Imatra base campista.

—Leiriryhmien osalta ennakkomyynti näyttää tosi hyvältä. Kysyntää on enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Voi sanoa että enemmän kuin koskaan, sillä joka vuosi kysyntä on kasvanut, Jäppinen kertoo.

Suurin osa ensilumen ladun kokonaismyynnistä kertyy kausikorttimyynnistä ja päiväkävijöiden lipuista. Viime vuonna kausikortteja myytiin runsaat 500 kappaletta.

Eniten rahaa paikkakunnalle jää kuitenkin leiriläistä, kun myös yöpymiset ja ruokailut otetaan huomioon, Jäppinen muistuttaa.