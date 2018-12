Lappeenrantalaiselle Olli Ahvolle partio on elämäntapa. Hän on ollut mukana partiotoiminnassa yhteensä 17 vuotta.

— Ei voi puhua enää pelkästä harrastuksesta. Partiossa parhaita puolia on se, että siinä saa uusia ystäviä ja oppii uusia taitoja, Ahvo kertoo.

Hän on mukana Korven vaeltajien partiolippukunnassa, joka toimii Lappeenrannan Korvenkylässä. Lippukunnassa on kaikkiaan noin satakunta jäsentä, joista suurin osa on nuoria ja lapsia. Lippukunnan ydinporukkaan, eli johtajistoon, kuuluu kymmenkunta ihmistä. Vuosien saatossa heistä on hitsautunut porukka, jolla on todella hyvä yhteishenki.

— Vaikka porukkaa olisi joskus liian vähän, joku ottaa aina tehtävästä kopin. Kaikki haluavat, että lippukunnalla menee hyvin, ja oma yksilöetu tulee vasta toisena, kuvailee Minna Arminen.

Vuosikymmenet mukana toiminnassa

Korven vaeltajien partioporukka on tuntenut toisensa jo pitkään. Osa on ollut mukana kauemmin, osa vähemmän aikaa. Esimerkiksi 40-vuotias Arminen on ollut mukana toiminnassa 7-vuotiaasta lähtien.

— Ikäni puolesta voisin olla jo monen äiti, mutta suhteemme ei kuitenkaan ole sellainen. Johtajaporukassa olemme enemmän kuin harrastuskavereita, olemme ystäviä, hän sanoo.

Jokaisella on joku taito, joka täydentää toista. — Minna Arminen

Johtajat suunnittelevat ja pyörittävät lippukunnan viikottaista toimintaa. Toiminta on jaettu ikäryhmiin, ja koostuu muun muassa erätaitojen harjoittelusta, retkeilystä, leikkimisestä ja yhdessätekemisestä.

— Partiossa oppii, että jokaisella on joku taito, joka täydentää toista, Arminen kertoo.

Pitkään yhdessä vietetty aika on synnyttänyt johtajaporukan jäsenten välille erityisen luottamuksen.

— Ei ole sellaista asiaa, mistä en voisi soittaa toiselle ja kysyä apua. Asia ei välttämättä liity mitenkään partioon, vaan voi olla esimerkiksi työ- tai parisuhdehuoli, sanoo Ahvo.

Minna Mänttäri Tiina Puustinen-Mäkelä keräsi myymättömät joulukoristeet talteen Korvenkylän koululla pidetyissä joulymyyjäisissä.

Retkeily kuuluu asiaan

Retkeily ja luonnossa liikkuminen ovat keskeinen osa partiotoimintaa. Korven vaeltajilla on tapana käydä erilaisilla retkillä neljä kertaa vuodessa.

Ensi vuonna johtajaporukan on tarkoitus suunnata keskenään viikoksi Lappiin Saariselälle vaellusreissulle. Oskari Vanhatalo kertoo, että luonnossa liikkuminen tuo harrastukseen oman lisänsä.

— Keliin ei voi ikinä vaikuttaa. Joskus voi käydä jotain yllättävää, vaikka suunnistaessa humpsahtaa suohon. Silloin voi ketuttaa, mutta jälkikäteen yleensä aina naurattaa.

Minna Mänttäri, Minna Mänttäri Korven vaeltajien partioporukan johtajistolla on erityisen hyvä ryhmähenki. Luottamus on hioutunut vuosien ja yhteisten metsäretkien ansiosta. Kuvassa vasemmalta Tiina Puustinen-Mäkelä, Oskari Vanhatalo, Mari Hauska ja Minna Arminen.

Puolisokin partiosta

Partio on pitänyt osaa Korven vaeltajien johtajaporukasta hyppysissään jo vuosikymmenten ajan. Osa tenhosta syntyy siitä, että partion johtajat näkevät aitiopaikalta partiossa olevien lasten ja nuorten kehittymisen.

— Tuntuu tärkeältä olla mukana harrastuksessa, jossa näkee lasten ja nuorten kasvun. Sitä saa olla osana yhteisöä, jossa huomaa, että lapsella ja nuorella on hyvä olla, sanoo Juho Pellinen.

Minna Arminen perheessä löysi oman puolisonsa lippukunnan riveistä.

— Ensin olimme partiokavereita ja ystäviä, rakkaus tuli myöhemmin.

Arminen oli oman sukunsa ensimmäinen partiolainen, mutta nyt ketju on saanut jatkoa.

— Esikoisemme aloitti syksyllä partion. Toivon, että tämä harrastus tulee säilymään myös hänen elämässään.