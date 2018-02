Sydänystävät Laura Hoskonen ja Anne Kiljunen tutustuivat partioleirillä ja ihastuivat heti samaan poikaan — Ystävyys ja musta huumori ovat kantaneet läpi muuttojen ja avioerojen Musta huumori ja samanikäiset lapset yhdistävät ruokolahtelaisia Laura Hoskosta, 39, ja Anne Kiljusta, 38, jotka ovat olleet ystäviä yläasteelta asti. Pitkästä ystävyydestään huolimatta naiset ovat persoonaltaan sangen erilaisia. Joonas Tapaninen Laura Hoskonen ja Anne Kiljunen ovat olleet ystävyksiä yläasteelta lähtien.

Tummakutrinen tyttö värikkäässä ulkoilutakissa. Tämä on Laura Hoskosen ensimmäisen muisto hänen parhaasta ystävästään Anne Kiljusesta.

Kiljunen ei saa mieleensä Hoskosen vaatetusta, mutta sen hänkin muistaa, missä ystävysten elämänpolut ristesivät ensimmäisen kerran.

— Olimme Ruokolahden Erätovereiden syysretkellä Retsolassa. Oli kamalan kylmää ja märkää. Ja olimme molemmat ihastuneet samaan poikaan, Kiljunen kikattaa.

Ystävyys puhkesi paria vuotta myöhemmin, kun tytöt päätyivät samaan opinahjoon Rasilan yläasteelle. Kahdeksannella luokalla tytöt olivat jo erottamattomat.

— Kävimme rinnakkaisluokkia, mutta yhteinen sävel löytyi kai käsityötuntien kautta. Laura oli hyvä käsitöissä ja minäkin kova tekemään käsilläni, Kiljunen kertoo.

Viestit paukkuvat Whatsappissa

Hoskonen ja Kiljunen kertovat olleensa kilttejä teinityttöjä, jotka noudattivat kotiintuloaikoja. Harmaita hiuksia vanhemmille tuottivat ainoastaan puhelinlaskut.

— Kun pääsimme koulusta kotiin, soitimme heti toisillemme puolen tunnin puhelun, Hoskonen muistaa.

Puhelinlangat eivät ole laulaneet enää hetkeen, sen sijaan Whatsapp-viestit sinkoilevat taukoamatta kännykästä toiseen.

— Hyvin usein Anne on ensimmäinen aamulla ja viimeinen illalla, jolle laitan viestiä, Hoskonen sanoo.

Radiohiljaisuutta kesti vuosia

Vaikka Hoskonen ja Kiljunen eivät myönnä koskaan riidelleensä, on heidänkin ystävyydellään ollut omat koetinkivensä. Peruskoulun jälkeen radiohiljaisuutta kesti monta vuotta, kun Hoskonen lähti ammattikouluun opiskelemaan vaatealaa Kiljusen valitessa valkolakin tavoittelun.

Myöhemmin Hoskosen tie vei silloisen puolison perässä Riihimäelle, josta hän palasi kotipaikkakunnalleen 2000-luvun alussa. Lapsuudenystävien tiet kohtasivat tällä kertaa S-marketin parkkipaikalla.

— Ei tilanteessa ollut mitään outoa. Ihan kuin olisimme jatkaneet siitä, mihin jäimme vuosia sitten, Kiljunen kertoo.

Vastakohdat täydentävät

Samanlaisesta elämäntilanteesta ja pitkästä ystävyydestään huolimatta Hoskonen ja Kiljunen ovat persoonaltaan sangen erilaisia.

— Anne on räväkkä ja aktiivinen, minä taas hiljaisempi. Tykkään olla pienemmissä porukoissa, Hoskonen kertoo.

Erilaisilla luonteenpiirteillä on naisten mielestä toisiaan tasapainottava vaikutus. Hoskonen on huomannut, että ystävän menevä luonne on motivoinut häntäkin kokeilemaan uusia harrastuksia ja viettämään enemmän aikaa kodin seinien ulkopuolella.

— Vapaapalokunnan naisjaoston hommiinkin Anne on koittanut houkutella, mutta siitä en ole vielä innostunut.

Joonas Tapaninen Laura Hoskonen ja Anne Kiljunen viettävät usein aikaa toistensa kotona kahvikupin ääressä maailmaa parantaen.

Yllyttäminen toimii myös toiseen suuntaan. Pitkään ravintolakokkina työskennellyt Kiljunen sanoo Hoskosen tsempanneen häntä nykyiselle urapolulle, kun hän joitain vuosia sitten alkoi puntaroida uudelleen kouluttautumista.

Sairaanhoitajaksi hän valmistui neljä vuotta sitten. Hoskonen työskentelee nykyisin päiväkodissa avustajana.

— Laura hoitaa lapset, minä vanhukset, Kiljunen kiteyttää.

Tuulen tunnistaa nenän asennosta

Ystävyys ja musta huumori ovat kantaneet elämän nousuissa ja laskuissa. Sekä Hoskonen että Kiljunen ovat käyneet läpi avioeron, mutta löytäneet elämäänsä uuden rakkauden. Hoskosella on entisestä liitostaan 19-vuotias poika sekä 17- ja 12-vuotiaat tytöt, Kiljusella 15-vuotias tytär ja 12-vuotias poika. Äitien ystävyys on lähentänyt myös lapsia, joista on tullut keskenään kavereita.

Laura Hoskonen sanoo, että kun kaksi ihmistä tuntee toisensa läpikotaisin, ei tunteista puhumiseen aina tarvita edes sanoja.

— Näin on ainakin meidän kohdalla. Tiedämme jo toisen nenän asennosta, mistä suunnasta tällä kertaa tuulee.