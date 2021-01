Jami Holtari on Etelä-Karjalan liiton ensimmäinen elinvoimajohtaja.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätti valita Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Holtarin Etelä-Karjalan liiton elinvoimajohtajan virkaan. Varasijalle valittiin Etelä-Karjalan liiton yhteyspäällikkö Veli-Matti Kesälahti.

Holtarin valinnasta äänestettiin. Perussuomalaisten Jani Mäkelä vastusti Holtarin valintaa, mutta hävisi äänestyksen 8-1. Mäkelä esitti tehtävään Kesälahtea.

Virkaan haki määräaikaan mennessä 14 henkeä.

Lappeenrantalainen Jami Holtari on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Etelä-Karjalan yrittäjien johdossa hän on ollut vuodesta 2013 lähtien. Valintaperusteissa Holtarin pitkä esimieskokemus sekä kokemus muutosjohtamisesta vaikutti valintaan. Etelä-Karjalan liiton julkaiseman tiedotteen mukaan Holtarilla on myös vankkaa kokemusta vaikuttamis- ja verkostotyöstä sekä taitoa kehittää yritystoiminnan edellytyksiä.

Tavoitteena on, että Holtari voisi aloittaa elinvoimajohtajan tehtävissä maaliskuun alussa.