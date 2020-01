Tainionkosken VPK osti uuden paloauton poikkeuksellisesti omaan piikkiin — Pelastuslaitokselta ei liiennyt rahaa kaluston uusintaan, joten summa koottiin kiinteistökaupasta ja pankkilainasta

Tainionkosken VPK, nykyiseltä nimeltään Tainionkosken sopimuspalokunta, on ostanut käytetyn säiliösammutusauton Lempäälän VPK:lta.

Tainionkosken sopimuspalokunnan varapäällikkö Jukka Hyvärinen kertoo, että ajoneuvo hankittiin poikkeuksellisesti omalla kustannuksella. Normaalisti tarvittavan kaluston hankinnasta vastaa pelastuslaitos, mutta tiukasta taloustilanteesta johtuen se ei ollut mahdollista.

Tämä kortti oli pakko katsoa, muuten auton hajoamisen kanssa olisi odoteltu liian pitkälle.

Hyvärinen toimi hankinnassa projektivastaavana. Kyseessä onkin nyt Etelä-Karjalan ensimmäinen säiliösammutusauto, joka on sopimuspalokunnan nimissä.

— Aluksi vähän petyimme, sitten pidimme hätäkokouksen. Päädyimme hankkimaan auton itse koska katsoimme, että se on meille elinehto, Hyvärinen sanoo.

Nimi kauppakirjaan ja lainasopimukseen

Hyvärinen ei paljasta tarkkaa kauppahintaa, mutta hankinta on luonnollisesti arvokas. Sitä rahoitettiin myymällä Palokujan vanha paloasemakiinteistö, loput summasta saatiin kasaan pankkilainan turvin.

Viimeisiään vedellyt edellinen ajoneuvo oli vuodelta 1991, joten sen palveluvuodet alkoivat auttamatta olla tiensä päässä. Uuden hankkiminen oli motivaation säilymisen lisäksi työturvallisuusasia, Hyvärinen sanoo.

— Vanhassa alkoi olla vikoja ja jossain vaiheessa se olisi hajonnut kokonaan. Tämä kortti oli pakko katsoa, muuten auton hajoamisen kanssa olisi odoteltu liian pitkälle.

Tainionkosken VPK Lempäälän VPK:n päällikkö Markku Peippo ja puheenjohtaja Pekka Moilanen luovuttivat kauppakirjan, johon Tainionkosken VPK:n puheenjohtaja Arto Kuosmanen ja varapäällikkö Jukka Hyvärinen laittoivat nimensä. Hyvärisen mukaan tahot solmivat kaupanteon yhteydessä palokuntien välisen ystävyyssuhteen. Lempääläiset tutustuvat tällä reissulla Stora Ensoon ja rajavartiolaitokseen, ja imatralaiset vierailevat Pirkanmaalla puolestaan keväällä.

Uusi paloauto on vuosikertaa 2008. Ajoneuvojen käyttöikä on Hyvärisen mukaan 20-25 vuotta, joten uudella tulokkalla on työikää vielä rutkasti jäljellä. Ajokilometrejä sillä on alla 25 000 verran.

— Hirveästi niitä ei tule, kun hälytysmatkat ovat sen verran lyhyitä, Hyvärinen kertaa.

Auton varustus vastaa niin ikään nykyajan tarpeita. Hyvärisen mukaan vesisäiliön tilavuus on huomattavasti normaalin sammutusauton säiliötä suurempi. Sellaiseen vettä mahtuu 3 000 litraa, säiliöautoon puolestaan yli 10 000 litraa.

Tainionkosken sopimuspalokunnan auton tankki vetää 8 500 litraa. Hybridi onkin nimeltään säiliösammutusauto.

— Siinä on muun muassa pintapelastajien ja metsurin varusteet, kaikki mitä tarvitaan. Pelastuslaitos on hankkinut meille puuttuvaa pienkalustoa ja luvannut kustantaa sähkötoimisen vinssin. Se hankitaan vielä alkuvuodesta.

Terhakka lähtövalmius säilyy

Tainionkosken sopimuspalokunnan hälytysosaston eli pelastustehtävissä toimivien vahvuus on tällä hetkellä 22 henkeä. Viimeisimmäksi heitä tarvittiin sammutustöissä uudenvuodenpäivänä Ukonlinnassa, kun Reivikujan loma-asunnossa syttyi tulipalo.

Hyvärisen mukaan palokunnan lähtövalmius on tällä hetkellä hyvää luokkaa. 22 henkilöstä 14 omistaa paloauton ajamiseen oikeuttavan kuormautokortin.

— Kahteenkymmenen vuoteen ei ole ollut yhtään nollalähtöä, etteikö auto olisi liikkunut. Meillä on noin kymmenen nuorta ja pyrimme siihen, että saisimme yhden vuosittain hälytysosaston runkoon. Jos tulee niin sanotusti pystymetsästä eli innostuu aikuisiällä, totta kai koulutetaan.