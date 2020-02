Lappeenrannan Energian Reijo Kolehmainen jää eläkkeelle, pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle haetaan seuraajaa

Kolehmainen on toiminut konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2003 alkaen.

Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen jää eläkkeelle tänä vuonna.

Kolehmaiselle haetaan jo seuraajaa ja rekrytointi käynnistyy maaliskuun aikana, kerrotaan Lappeenrannan energian lähettämässä tiedotteessa.

Energia- ja vesiala on monen muun toimialan tavalla murrosvaiheessa. Muutosta vauhdittavat vähähiilisyys, hajauttaminen ja digitalisaatio.

Uudelta toimitusjohtajalta odotetaan muun muassa vahvaa muutosjohtajuutta, sillä työtä tulevaisuuden suunnitelmiin tehdään alalla merkittävällä tavalla etupainotteisesti. Tuleva toimitusjohtaja pääsee myös mukaan Lappeenrantaan suunnitellun uuden jätevedenpuhdistamon valmisteluu. hanke on ollut vireillä pitkään. Viimeksi maanantaina Etelä-Karjalan liiton hallituksessa tehtiin päätös, jonka mukaan Imatra ja lappeenranta selvittävät vielä kertaalleen maakunnallisen puhdistamon rakentamista.

"Murros jatkuu entistä voimakkaampana"

Reijo Kolehmainen on toiminut Lappeenrannan Energia -konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2003. Kolehmaisen aikana energiayhtiö on laajentunut monialaiseksi energia- ja vesikonserniksi, jolla on useita osakkuusyhtiöitä.

– Tällä vuosituhannella energia- ja vesialan muutokset ovat olleet suuria ja tuntuu siltä, että murros jatkuu entistä voimakkaampana, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen kaudella Energia -konsernia on rakennettu kaupungin liikelaitoksesta osakeyhtiöksi ja sen toiminta-alue on laajentunut Lappeenrannan kaupungissa sähköverkon lisäksi kaukolämmön, maakaasun ja vesihuollon palveluihin.

Sähkön verkkopalvelun osalta toiminta-alueeseen kuuluvat Lappeenrannan lisäksi Taipalsaaren, Lemin ja Savitaipaleen kunnat.

Lappeenrannan Energia on osakkaana Väre Oy:ssä, Kaukaan Voima Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, Tuulisaimaa Oy:ssä, Lähituuli Oy:ssä ja Elvera Oy:ssä.

Konsernin omistaa kokonaisuudessaan kaupunki

Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 105,1 M€, liikevoitto 23,4 M€ ja yhtiö tuloutti osinkoja omistajalle 3,7 M€. Energia-konsernin omistaa kokonaisuudessaan Lappeenrannan kaupunki.

Lappeenrannan Energian historian katsotaan alkaneen kaupungissa 17.5.1901, jolloin silloiset valtuusmiehet päättivät sähkölaitoksen perustamisesta katuvalojen saamiseksi kaupunkiin. Seuraavan vuoden alussa sähköä toimitettiin jo ensimmäisille kuluttaja-asiakkaille.

Vuoden 2020 alussa Lappeenrannan Energialla on lähes 58 000 sähkön verkkopalvelun, yli 13 000 veden, 5 200 kaukolämmön ja noin 560 maakaasun asiakasta.