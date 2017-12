Poliisin joulu on sujunut rauhallisesti Etelä-Karjalassa, kotihälytykset työllistäneet jonkin verran Poliisin Kaakkois-Suomen tilannekeskuksen mukaan Etelä-Karjalassa oli jouluyönä varsin rauhallista. Heidi Veijalainen

Etelä-Karjalassa joulua on poliisin kannalta vietetty hyvin rauhallisesti. Joitakin tehtäviä on ollut, mutta poliisin Kaakkois-Suomen tilannekeskuksen mukaan joulun aika on ollut rauhallisempaa kuin tavallinen viikonloppu.

— Tehtäviä ja tekemistä on ollut, mutta rauhallisesti on mennyt, tilannekeskus kertoo.

Alkoholi on näytellyt suurta osaa niissä tapauksissa, joihin poliisi on joutnut puuttumaan. Suurin osa on ollut kotihälytyksiä.

— Mutta ei mitään älytöntä.

Joulupäivänä rauhallinen meno on jatkunut.