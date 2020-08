Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 400 000 euroa plussalla, etätyöskentely säästi rahaa Saimaan ammattiopistossa

Saimaan ammattiopisto Sampoa ylläpitävän Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän taloudenpito onnistui alkuvuonna ennakoitua paremmin. Yhtymän tulos oli tammi-kesäkuussa 400 000 euroa plussalla. Toimintakate oli 0,8 miljoonaa euroa.

Positiiviseen tulokseen vaikuttivat talousarviota suurempi valtionosuustulo ja kustannussäästöt. Säästöjä syntyi, kun koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi Sammossa siirryttiin etäopetukseen ja -työskentelyyn.

Yhtymän koko vuoden tulos on talousarviosta poiketen kääntymässä ylijäämäiseksi. Yhtenä syynä on investointeihin varattu 4,7 miljoonaa euroa, josta on käytetty 0,6 miljoonaa. Osa rakennusinvestoinneista on vasta suunnitteluvaiheessa.

Esimerkiksi Pohjolankatu 12 A:n nelikerroksisen rakennuksen peruskorjausta suunniteltiin aloitettavaksi tänä vuonna. Suunnitelma torpattiin toukokuussa, ja korjauksen sijaan paikalle tulee uudisrakennus. Purkutöiden on määrä alkaa ensi keväänä.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee talousvuositavoitteiden toteutumista torstaina. Lisäksi syksyn yhtymävaltuustolle laaditaan lisätalousarvio.