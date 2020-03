Lappeenrannan koulujen ovet avautuivat normaalisti maanantaina. Kouluilta on jäänyt jonkun verran oppilaita pois, mutta mitään massapakoa ei ole havaittavissa, kouluilta kerrotaan.

Etelä-Saimaan tavoittamista kouluista eniten väkeä on jäänyt pois Kimpisen yhteistoiminta-alueen kouluista. Siellä on merkittävästi normaalia enemmän poissaoloja, sanoo rehtori Tomi Valkeapää.

– Meillä on noin 1100 oppilasta, ja yli kymmenen prosenttia heistä on poissa. Useampia oppilaita per luokka on pois.

Poissaolijat tai heidän vanhempansa kuuluvat riskiryhmiin.

Koulujen arkeen koronavirus vaikuttaa myös niin, että opettajien on huolehdittava paljon muustakin kuin normaalista opetuksesta. Hygienian hoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota kuin tavallisesti, esimerkiksi ruokaillessa. Lisäksi opettajien on vastattava oppilaiden ja vanhempien huolestuneisiin kysymyksiin.

– Täällä eletään sekä normaalia arkea, mutta koronasta käydään keskusteluja tunneittain. Epävarmuuden tila tässä rassaa eniten. Helppoja ratkaisuja ei ole, Valkeapää toteaa.

"Kouluun kannattaa tulla vain terveenä"

Lauritsalan palvelualueen koulujen rehtori Jukka Mielikäinen kertoo, että koulujen noin 680 oppilaasta kolmisenkymmentä on hakenut ennakkoon lupaa olla koulusta pois.

– Se, kuinka paljon muita poissaoloja on, tarkentuu päivän mittaan tuntimerkintöjen perusteella. Todelliset luvut selviävät päivän päätteeksi.

Etäopetuksesta on kuitenkin keskusteltu, myös opettajien kesken.

– Etenkin 5.-luokkalaisista ylöspäin meillä olisi hyvä valmius siirtyä etäopetukseen, eli oppilaille olisi annettavissa kotiin sekä laitteita, että koulutehtäviä.

Myös opettajien keskuudessa olisi jonkinlaista tahtotilaa etäopetukseen siirtymisessä, Mielikäinen sanoo.

Mielikäinen painottaa, että erityisesti nyt olisi tärkeää tulla kouluun vain terveinä. Jos oppilaalla on flunssan oireita, hänen kannattaa jäädä kotiin.

Parhaillaan jyllää myös flunssa-aalto ja vatsatautiepidemia

Kesämäen koululla vajaat 20 perhettä on anonut lapselleen lupaa jäädä pois koulusta, kertoo rehtori Petri Huovila.

– Tällä hetkellä tunnelma on odottava. Nyt käytännössä huoltajat joutuvat tekemään sen päätöksen, laittaako lapsi kouluun vai ei. Etäopetukseen joutumiseen on meilläkin varauduttu.

Koronaviruksen lisäksi kouluilta ollaan poissa myös muiden syiden takia. Parhaillaan niillä jyllää myös flunssa-aalto, sekä vatsatautiepidemia.