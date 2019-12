Lappeenrannalle 24 000 euroa vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastusten tukemiseen

Lappeenrannan kaupunki saa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 24 000 euroa avustusta vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastusten tukemiseksi. Erityisavustus on myönnetty ensi vuodelle. Kohderyhmänä ovat 7—15 -vuotiaat lapset.

Tuki ohjataan kohdeavustuksena liikuntaseuroille, järjestöille ja yhteisöille. Tukea voi saada enintään 50 euroa kuukaudessa lasta kohti. Tuki voi olla enimmillään 500 euroa vuodessa.

—Lappeenrannassa on voinut saada tukea vähävaraisten perheiden lasten harrastuksiin vuodesta 2015 lähtien. Tuki on ollut aiemmin yksilötukea, joka on kohdistunut alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastusmaksuihin, kertoo hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen Lappeenrannan julkaisemassa tiedotteessa.

—Tuen piirissä on ollut vuosittain noin 100 lappeenrantalaista lasta ja nuorta, joiden harrastusmaksut kaupunki on hoitanut laskua vastaan. Myös vuoden 2020 talousarvioon on varattu 50 000 euroa lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen, Natunen kertoo.

Tukimallia yhtenäistetään

Lappeenrannan kaupunki aikoo tuen myötä yhdenmukaistaa harrastustoiminnan tukimallia seurojen ja järjestöjen kanssa.

—Jotta kaupungissa ei olisi kahta eri mallia harrastusmaksujen tukemiseen, haluttaan tukimallia kehittää yhdessä alueen harrastustoimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää ja kokeilla hallinnollisesti kevyempää mallia myös muiden kuin liikuntaharrastusten tukemiseen, Natunen kuvailee.

Kaupunki etsii seuroja tukimallin kehittämiseen

Lappeenrannan kaupunki etsii parhaillaan lasten ja nuorten parissa työskenteleviä seuroja tukimallin kehittämiseen. Seurat voivat olla liikunnan, kulttuurin tai muun harrastustoiminnan alalta. Tuen alkuvaiheessa mukaan on jo lähtenyt yhdeksän seuraa.

Seuroille järjestetään suunnittelutilaisuus Lappeenrannan kaupungintalolla 9. tammikuuta. Kiinnostuneita yhdistyskumppaneita kartoitetaan kyselyllä vielä tämän vuoden puolella.

Lappeenrannan kaupunki aikoo luoda uudistetun ja kevennetyn harrastustoiminnan tukimallin ensi vuoden alusta. Uusi malli halutaan ottaa käyttöön saman tien.