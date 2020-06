Joutsenon Hinkanrannasta ei ole tänä keväänä kuulunut saunojien puheensorinaa tai vedessä polskintaa. Hinkan saunoja ei ole tänä keväänä avattu koronaviruspandemian ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi.

Lappeenrannan kaupunki myönsi Hinkan saunoja pyörittävälle Piinkova -osakeyhtiölle vapautuksen kahden kuukauden vuokrasta koronapandemian vuoksi. Helpotus on suuruudeltaan noin 460 euroa.

– Sen henkinen merkitys on siinä, että ollaan tässä samassa veneessä, yrittäjä Juha Turkia sanoo.

Turkia toimii myös perussuomalaisten valtuutettuna Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa.

Tavallisesti Hinkan saunat on auki toukokuun alusta syyskuun loppuun.

– Tulot ovat täysin nolla, ja se on kuin olisi ajanut tiiliseinään, Turkia toteaa.

Turkian mukaan tavoitteena on avata saunat heinäkuun puolivälissä, mikäli viranomaiset sen sallivat.

– Keskustelen vielä aluehallintoviraston kanssa. Olen ollut heihin muun muassa ennen juhannusta yhteydessä.

Kokoontumisrajoitusten purkamisen yhteydessä on puhuttu siitä, että jatkossakin pitää muistaa turvavälejä.

– Jokainen tietää, miten helppoa on pitää kahden metrin turvaväli yleisessä saunassa. Käytännössä se on mahdottomuus, jos on useita saunojia kerrallaan, Turkia sanoo.

Päätöksen Hinkan saunojen mahdollisesta avaamisesta Turkia arvelee tekevänsä kesä–heinäkuun vaihteessa.

– Ratkaisen tämän asian varmaan viikon päästä. En ehkä vielä tällä viikolla, mutta seuraavalla viikolla. Totta kai olen viranomaisiin yhteydessä.

Mika Strandén Koronavirusrajoitusten vuoksi Hinkan saunoja ei ole avattu tänä vuonna.

Vuokrajoustoja 41 hakijalle

Hinkanrannan saunoja pyörittävä Piinkova on yksi kymmenistä Lappeenrannan kaupungin vuokralaisista, jotka ovat saaneet korona-aikana vuokrajoustoa. Lappeenranta on tukenut yhteensä 41 vuokralaistaan joustoilla.

Kaupunki myönsi vuokra-alennuksia noin 84 400 euron verran ja vuokrajoustoja noin 87 500 euron edestä.

Kaupungilta tiloja vuokraavat yritykset, yhdistykset tai muut toimijat ovat voineet hakea kahden kuukauden vuokravapautusta, kolmen kuukauden vuokranmaksun siirtämistä tai molempia.

Hakuaika käynnistyi 9. huhtikuuta ja päättyi toukokuun lopussa. Hakemuksia tuli 50. Niistä hylättiin 12.

Joillakin vuokrahelpotuksia hakeneilla on useita vuokrakohteita, minkä vuoksi yksi yritys tai yhteisö on voinut saada useita päätöksiä.

Viimeiset hakemukset saatiin käsiteltyä juhannuksen alla, Lappeenrannan toimitilojen toimitusjohtaja Mikko Hietamies kertoo.

– Päätökset on tehty. Koko joukko on mennyt meidän prosessimme läpi.

Hakemukset kävi läpi tiimi, jossa oli Lappeenrannan toimitilojen ja kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikön Wirman asiantuntijoita.

– Olemme pyrkineet valmistelemaan ne tällä samalla valmisteluporukalla, että on ollut yhteydenmukainen käsittelyt. Meiltä on toimitettu tiedot lautakuntien käsittelyyn.

Joitakin vuokrajoustohakemuksia käsiteltiin esimerkiksi kaupunkikehitys- sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnissa.

Kohteena pienet ja keskisuuret yritykset ja yhdistykset

Tuelle annettiin tiettyjä ehtoja. Se suunnattiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja yhdistyksiin, joiden toimintaan koronapandemia on vaikeuttanut merkittävästi. Hakijoilta kysyttiin myös, ovatko ne saaneet tukea jostakin muualta.

– Kriteeristö valmisteltiin maalis–huhtikuussa yhteistyössä. Meillä oli valmisteluryhmä, jossa oli aika laaja asiantuntijajoukko Wirmasta, Lappeenrannan toimitiloista ja kaupungin lakiasiantuntemusta. Kaupunginhallitus ne vahvisti, Hietamies sanoo.

Hietamiehen mukaan yksi keskeisistä ehdoista oli se, että vuokrahelposta saava yritys tai työllistää alle kymmenen henkilöä.

– Valtaosa hakemuksista on täyttänyt kriteerit. Joitakin yksittäisiä tapauksia on ollut, joissa esimerkiksi työntekijämäärä on ollut yli kymmenen.

Tästä syystä esimerkiksi Liiga-SaiPan ja Compass Group FS Finlandin hakemukset hylättiin. Compass Group FS Finland osti Fazerilta sen ravintoloita, ruokaloita ja kahviloita pyörittäneen Fazer Food Servicen kesäkuussa 2019.

Lappeenranta ei julkista listaa vuokrahelpotuksia hakeneista yrityksistä, koska se sisältää vuokralaisten liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.