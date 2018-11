Tanssissa parasta on uuden oppiminen. Ja se, että oppii uutta, antaa motivaatiota muuhunkin elämään.



Näin kuvailevat Lauritsalan Visan Glitter-ryhmän 12—13-vuotiaat lahjakkaat tanssijat. Toiseksi paras asia tanssimisessa on tyttöjen mukaan rakas tanssiyhteisö ja uudet, eri lappeenrantalaiskouluista tulevat ystävät. Heihin tytöt eivät luultavasti olisi koskaan tutustuneet ilman yhteistä harrastusta.

— Olemme yllättävän tiivis porukka, Aada Pitkänen sanoo.



Glitter-ryhmä perustettiin vuonna 2012, ja osa tanssijoista on nuoresta iästään huolimatta tanssinut Lauritsalan Visassa siitä asti. Muutama uusi tanssija aloitti Glitterissä tänä syksynä.

Tanssi vie mukanaan koulussakin

On ollut huimaa nähdä tyttöjen kehitystä. - Essi Lampainen

Tanssiminen on lappeenrantalaistytöille enemmänkin elämäntapa kuin harrastus. Tanssihetket eivät rajoitu pelkästään treeneihin. Harrastajat kertovat tanssivansa oikeastaan aina, kun se on mahdollista: sopiva hetki voi tarjoutua yksin kotona peilin edessä tai koulussa.



Tanssi on tullut monille verenperintönä, sillä osa Glitterin jäsenistä on alkanut tanssia äitiensä tanssiharrastuksen innoittamina. Ryhmään päästäkseen hakijalta vaaditaan tanssitaustaa, ja tytöistä monet ovat aloittaneet harrastuksen jo neljävuotiaana. Tanssijoiden arkea värittävät ja täyttävät muutkin harrastukset, esimerkiksi teatteri, valokuvaaminen, klarinetin soitto ja judo. Erilaisia harjoituksia voi kertyä yhteensä jopa viidet viikossa.



Tanssiharjoituksissa treenataan paitsi tanssiliikkeitä myös lihaskuntoa sekä tehdään esimerkiksi hyppyjä ja venytyksiä. Tällä hetkellä tytöt harjoittelevat kunnianhimoisesti 1. joulukuuta Lappeenrannan urheilutalolla esitettävään joulunäytökseen, jossa teemana on kauhukaruselli.

Minna Mänttäri Netta Louko (takana vasemmalta alkaen), Nella Räihä, Senja Tankka, Nelli Vakkila, Aino Simpanen, Jenna Ranta, Rinja Haapavuo, Iris Varis (edessä vasemmalta alkaen), Hilkka Lötjönen, Siiri Gustafson, Pauliina Rugojeva ja Aada Pitkänen rakastavat tanssissa uuden oppimista.

Kannustavaa yhteiseloa ja tulevaisuudenhaaveita

Yhteishenki on tanssiyhteisön kantava voima. Tytöt tapaavat puolentoista tunnin pituisissa harjoituksissa kaksi kertaa viikossa. Lisäksi he kokoontuvat joskus myös harjoitusten ulkopuolella.



Valmentajien Essi Lampaisen ja Kata Backmanin mukaan Glitterin jäsenet ovat innokkaita kannustamaan toisiaan.

— On kivaa, että vieressä on aina joku toinen, josta voi ottaa mallia ja johon voi verrata itseä. On myös tosi kiva nähdä, kun muut edistyvät, Aada Pitkänen sanoo.



Pauliina Rugojeva pitää tanssissa tähtihetkenään viime vuoden esitystä, jossa hän pääsi tanssimaan soolon. Glitterin tanssijat haaveilevat, että tanssi pysyy tulevaisuudessa vähintäänkin rakkaana harrastuksena. Osa näkee tulevaisuudessaan myös tanssinopettajan ja -valmentajan uran.

— Olen pienestä asti ajatellut, että haluan joskus vielä valmentaa nuorempia, Aada Pitkänen sanoo.

Tanssijat saavat omilta valmentajiltaan kehuja paitsi yhteishengestään myös taidoistaan.

— Olen ollut alusta asti Glitterissä mukana, ja on ollut huimaa nähdä tyttöjen kehitystä. Kun kehitystä tulee, pystyy tekemään koko ajan haasteellisempaa tanssia, sanoo Essi Lampainen, joka suunnittelee Glitterin esitysten koreografiat kolmannen ohjaajan Amanda Hostikan kanssa.



Uuden oppiminen on tanssijoillekin tärkeää.

— Liikunnan riemu yhdessä on parasta. Ja se, että onnistuu jossain. Siitä tulee hyvä fiilis, Iris Varis kiteyttää.