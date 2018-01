Raiteet eivät ole enää vain VR:n, UPM:n tuontipuun Kaukaalle kuljettaa nyt Fenniarail — 25 000 vaunua koivukuitupuuta ja haketta saapuu Pietarin itäpuolelta Rautateiden tavaraliikenne vapautui kilpailulle vuonna 2007. UPM ryhtyi vuoden alussa käyttämään Fenniarailin rautatiepalveluita VR:n sijaan. Raimo Eerola Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori uskoo, että yhtiö voi saada uusia asiakkaita, kunhan toiminta vakiintuu. Kuvassa Fenniarailin vetureita kuvattuna Kotkassa.

UPM:n tuontipuun Venäjältä Suomeen on kuljettanut vuoden alusta alkaen yksityinen rautatieyhtiö Fenniarail. Kaukaan ja Kymin tehtaille tuodaan Imatrankosken ja Vainikkalan kautta vuosittain noin 25 000 vaunua koivukuitupuuta ja haketta.

UPM:n logistiikkapäällikkö Esa Korhonen sanoo, että päätös vaihtaa toimijaa VR:stä Fenniarailiin oli helppo ja perusteltu.

— Kaikessa toiminnassa pyritään koko ajan hakemaan parempaa tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Uskomme, että yhteistyömme tuo meille ominaisuuksia, joita olemme hakemassa. Kyseessä on pitkäaikainen yhteistyösopimus, ja haluamme pitkäjänteisyyttä.

Tavaraliikenne vapautui jo vuonna 2007, mutta ensimmäinen yksityinen rautatieyhtiö Fenniarail aloitti liikennöintinsä vasta vuonna 2016 yhden veturin voimin. Rautatieliikenteeseen liittyy merkittäviä investointeja, ja Suomen olosuhteisiin sopivan kaluston löytäminen on ollut haaste. Viimeisimmät dieselveturit saapuivat Tshekistä, ja nyt niitä on kaikkiaan viisi.

Fenniarailin kuljetuksista kertoi ensimmäisenä Yle.

VR on kunnioitettava kilpailija

Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori tiedostaa, että yhtiö on vielä hyvin pieni toimija VR:n rinnalla, mutta se ei estä tekemästä omia asioita laadukkaasti.

— VR:n liikevaihto on 300 miljoonaa ja meillä se on 5—6 miljoonaa. VR on siis hyvin kunnioitettava kilpailija. Haluamme olla vikkelä, joustava ja kustannustehokas vaihtoehto, jolle löytyy myös oma osuutensa. Kilpailu on aina hyvä asia, ja asiakashan sen lopulta sitten päättää.

Kaikessa toiminnassa pyritään koko ajan hakemaan parempaa tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. — Esa Korhonen

Vaikka Fenniarail on uusi toimija alalla, UPM ei epäröinyt antaa sille mahdollisuutta. Kartoitus on tehty yhtiön mukaan huolellisesti.

— Valintaprosessi on ollut pitkä ja olemme arvioineet tilanteen niin, että he ovat vakuuttava vaihtoehto, Korhonen toteaa.

Potentiaalisia asiakkaita on muitakin

Tuontipuu on lähtöisin Pietarin itäpuolelta, ja venäläisyhtiö tuo tavaran rajalle. Keskikuljetusmatkaa Kuusankosken ja Lappeenrannan tehtaille tulee noin 400—500 kilometriä. Hakavuori uskoo, että toiminnan kehittyessä myös uusien potentiaalisten asiakkaiden houkutteleminen voi olla mahdollista.

— Jos mietitään rahtipuolta, Etelä-Karjalassa ja Kaakkois-Suomessa on paljon metsäteollisuutta ja esimerkiksi kemian alan yrityksiä. Kunhan liikenne nyt kunnolla käynnistyy ja toiminta vakiintuu, toivottavasti löydämme myös uusia asiakkaita. Meille tässä kohtaa merkittävä asia on tämä liikenteen aloittaminen.

Korhonen ei halua ottaa kantaa muiden yhtiöiden mahdollisiin suunnitelmiin, mutta tienraivaaja yleensä avaa polkuja myös muille.

— Voihan siinä perässä muitakin tulla ja ainakin voi rohkaista toimijoita ajattelemaan eri vaihtoehtoja. Kun Onnibus tuli joukkoliikennemarkkinoille, myös VR joutui miettimään toimintaansa. Vapaa kilpailu vie aina kehitystä eteenpäin.

Tästä on kyse:

Tavaraliikenteen kilpailu rautateillä vapautettiin vuonna 2007.

2009 perustettu Fenniarail aloitti rahtiliikennöintinsä vuonna 2016.

Muita yksityisiä rautatieyrityksiä ovat imatralainen Ratarahti sekä kouvolalainen Aurora Rail.

Rautateiden matkustajaliikenne avataan kilpailulle vuoteen 2026 mennessä.