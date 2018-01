Putkiremontti jatkuu Imatralla — Sienimäellä putkia siirrellään kaksoisraiteen alta jo loppiaisen jälkeen Mansikkakosken sillan tuntumaan nousee tammikuussa iso työmaa putkiremonttia varten. Myös uudet kiertoliittymät tuottavat samankaltaisia töitä. Jasmin Ojalainen Mansikkakosken sillan Sienimäen päässä alkaa tapahtua tammikuussa. Alueen putkiremontti aiheuttaa muuttuneita liikennejärjestelyjä.

Imatralla eletään putkiremonttia myös tulevana vuonna. Kaksoisraidetta muovataan katukuvassa jo loppiaisen jälkeen, sillä siihen liittyvät putkisiirrot alkavat Mansikkakosken sillan itäpäässä Sienimäen puolella, kertoo verkostomestari Kari Mäkelä Imatran vedeltä.

— Vanha 50-luvulla rakennettu linja olisi jäänyt kaksoisraiteen alle ja Sienimäellä sitä jää pitkät pätkät pois. Samalla tehdään uusia yhteyksiä, liitoksia ja putkisiirtoja, muun muassa kaksi sillassa kulkevaa putkea yhdistetään. Se on iso työmaa.

Työmaalla on hintaa 220 000 euroa. Sienimäen päässä uutta linjaa on jo tehty Jauhosienenkujan kohdalla, ja ensi kesänä osansa saa Mansikkakosken sillan keskusliikenneaseman puoleinen länsipääty. Radan yli tehtävä tunkkaus tulee Mäkelän mukaan näkymään liikennejärjestelyissä, mutta ei vaikuta alueen asutukseen.

— Aikataulu pitäisi olla kuukaudessa valmis, riippuen miten saadaan vesinäytteet puhtaaksi.

Aluesaneeraukset jatkuvat

Aluesaneeraukset jatkuvat tulevana vuonna ja sen pääkohteet ovat Tuulikallio ja Virasoja. Saneerauksissa on tällä hetkellä meneillään ensimmäinen vaihe ja ne on määrä saattaa päätökseen kolmessa vuodessa.

— Halmekadun vesijohto ja viemäristö on tarkoitus myös uusia hulevesialueella Rajapatsaan suunnassa.

Tuulikalliossa vesi on saneerauksen yhteydessä katkennut useaan otteeseen. Viimeksi marraskuussa, kun urakoitsija rouhaisi yllättävässä paikassa sijainneen putken rikki.

Linnansuontiellä havaitut putkivauriot ovat niin ikään poikineet korjaustöitä marras- ja joulukuussa. Vuotavat putket eivät Mäkelän mukaan kuitenkaan ole muodostuneet ikuisuusongelmaksi.

— Tänä vuonna putkirikkoja on ollut parisenkymmentä, ei hirveän paljon vuositasolla. Aina niitä menee rikki, on se uutta tai vanhaa. Tottahan se on, että määrätyillä alueella tulee rikkoja vähän enemmän.

Jasmin Ojalainen Putkia siirrettäneen pois kiertoliittymän alta Keskuskadulla, missä liikenneympyrä nousee Mansikkapaikan risteykseen.

Keskuskadulla kaivellaan keväälllä

Putkiremonttia aiheuttaa sekin, kun maata kaivellaan uusien kiertoliittymiä varten. Keskuskadun ja Kauppakadun risteys saa miljoonan euron kiertoliittymän, jonka oheen tehdään tie kohti Tietäjänkatua. Lisäksi Tainionkoskentien ja Koulukadun liikennevaloristeys korvataan 600 000 euron liikenneympyrällä.

— Keskuskadun alueelle tulee putkisiirtoja varmasti kevään saneerauksiin. Suunnitelmat ovat vielä auki, Mäkelä lisää.