Tuottajat ja kuluttajat kohtasivat Lappeenrannan kauppatorin maaseutumarkkinoilla ilman välikäsiä. Yleisimmin yhteisymmärrys oikeasta hintatasosta syntyi siten, että tuottaja sanoi summan, ja tyytyväinen asiakas maksoi sen mielellään. Paikallinen ruoka ja sen tuottajat kiinnostivat ruuhkaksi asti.

Totta kai hinnat ovat markkinoilla korkeampia kuin kaupassa, mutta niin niiden pitääkin olla. — Hannu Timperi

Mitä hintatasosta ajattelevat asiakkaat?

”Täältä sitä luomua löytyy”

Eija ja Jorma Suvanto, Korvenkylä

Minna Mänttäri

— Hintoja ei tule juuri vertailtua kaupan hintoihin. Luomu on meidän juttu, ja täältä sitä löytyy. Täältä saa myös tuotteita, joita ei ole marketeissa. Yleensä se maksetaan, mitä myyjä pyytää, ja äsken vähän enemmänkin. Jos tuntuu liian kalliilta, kauppaa ei ruveta tekemään. Nyt olemme ostaneet perunaa, tyrniä, sipulia ja persiljaa.

”Hinta saa olla korkeampi kuin kaupassa ”

Hannu Timperi, Lappeenranta

Minna Mänttäri

— Totta kai hinnat ovat markkinoilla korkeampia kuin kaupassa, mutta niin niiden pitääkin olla. Täällä on pieniä yksityisiä myyjiä. En minä täällä tingi. Käyn markkinoilla aika harvoin, ja kun silloin ostaa, voi maksaa sen mitä se maksaa. Ostin muun muassa purkkilihaa, villisikaa ja hirveä, ja omenoita, kun ne ovat täällä parempia kuin omat.

”Ainakin tietää, että ruoka on läheltä”

Minna Mänttäri

Elisa ja Veera Peuhkuri, Kuopio ja Vantaa

— Yleensä markkinoilta tulee ostettua helpommin kuin kaupasta. Kaupan hinnat ovat silloinkin jonkin verran mielessä, mutta täällä haluaa maksaa vähän enemmän. Hirveästi ei tule tingittyä, eivätkä ilmoitetut hinnat ole yleensä liikaa pyydetty. Markkinoilla kuitenkin tietää, että ruoka on hyvälaatuista, kotimaista ja läheltä. Ostimme ainakin papuja, porkkanaa ja lehtikaalia.

Tuottajat törmäävät harvoin tinkimiseen

”Kukaan ei ole tänään tinkinyt”

Minna Mänttäri

Seija Hämäläinen, Hämäläisen tila, Lappeenranta

— Porukkaa on ollut paljon ja jonoakin ajoittain, eikä kukaan ole tinkinyt. Hinnan pitää olla sopiva, ei saa myöskään ylihinnoitella. Yleensä ihmiset ovat päättäneet, mitä tulevat hakemaan. He tietävät, mitä haluavat ostaa ja syödä. Olemme käyneet näillä markkinoilla parikymmentä vuotta, ja kauppa käy paremmin ja paremmin.

”Hinnoista puhutaan aika vähän”

Minna Mänttäri

Markus Korpela, hunajantuottaja, Lappeenranta

— Markkinoilla pääsee juttelemaan suoraan ihmisten kanssa. Yleensä hinnoista puhutaan silloin vähemmän kuin muista asioista. Monet ovat jo päättäneet joka tapauksessa ostavansa, jos tarvitsevat hunajaa. Vain harvoin joku yrittää tinkiä. Suhtautumiseni riippuu silloin tarjouksesta. Pikkuisen voi tinkiä, jos asiakas tekee vaikka isomman tilauksen.

”Myyn kaksi purkkia kahden hinnalla”

Minna Mänttäri

Vesa Mättö, valkosipulintuottaja, Ruokolahti

— Minä maistatan ja puhun. Uusille asiakkaille kerron, kuka olen, mistä tulen ja miten valkosipuli on kasvatettu. Sitten asiakas päättää, ostaako. Tämä ei ole helppoheikkitoimintaa. Kaksi saapi kahden hinnalla. Tuotteen hintahan on alhainen, sillä tässä on iso työ. Kävin valkosipulifestareilla Keravalla, ja siellä vitonen tai kymppi ei ole mikään raha. Täällä joutuu puhumaan enemmän.