Eteläkarjalainen mies joutui tapon uhriksi Tohmajärvellä — Kaksi miestä vangittiin, henkirikos tehtiin juopotteluillan päätteeksi yksityisasunnossa

Etelä-Karjalasta kotoisin oleva mies joutui henkirikoksen uhriksi keskiviikkona Tohmajärvellä. Uhri on syntynyt vuonna 1987.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Kimmo Wetterstrand ei kerro tarkemmin, miltä paikkakunnalta mies oli kotoisin.

Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa, että Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä tappoon epäiltyinä. Henkirikos tapahtui yksityisasunnossa aamuyöllä.

Vangituista miehistä toinen on syntynyt vuonna 1990 ja hän on kotoisin Tohmajärveltä. Toinen on vuonna 1989 syntynyt joensuulaismies.

Miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi otti kiinni myös kolmannen henkilön, mutta hänet on vapautettu, sillä esitutkinnassa kävi ilmi, ettei hänellä ole osuutta rikokseen.

Epäillyt olivat vahvasti pähtyneitä

Poliisin mukaan esitutkinnassa on käynyt ilmi, että miehet viettivät aikaa tohmajärveläismiehen asunnolla.

Loppuillasta miehille oli tullut riitaa, jonka yhteydessä käytettiin teräasetta siten, että uhri kuoli asunnossa saamiinsa vammoihin. Molemmat teosta epäillyt miehet olivat vahvasti päihtyneitä, kun heidät otettiin kiinni.

Molemmat miehet ovat kiistäneet kuulustelussa syyllistyneensä asiassa tappoon.

Poliisi on löytänyt tapahtumaosoitteesta teräaseen, jonka epäillään olevan teossa käytetty väline.

Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla.