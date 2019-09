PEPOn Valtteri Maijanen nousee Suomen U16-maajoukkueeseen, varalle nimettiin Toivo Suoranta

Puolustaja Valtteri Maijanen on PEPO Lappeenrannan seuraava maajoukkuepelaaja.

Maijanen valittiin Suomen U16-maajoukkueeseen Pohjois-Irlantia vastaan. Maijasen lisäksi maalivahti Toivo Suoranta sai kutsun joukkueeseen varalle eli ikäluokan kolmosmaalivahdiksi.

Maijanen pelaa keskuspuolustajana PEPOn ja IPS:n pelaajista kootuissa P17/15 -yhteisjoukkueissa.

Maijasen pelaajaprofiili on mennyt tasaisesti eteenpäin jo pitkään. Fyysisiä kontakteja pelkäämätön puolustaja on saanut vastuuta kaksi vuotta vanhempien ykkösessä, mikä on varmasti edesauttanut kehitystä. Selvästi kovemmat haasteet P17-ikäluokan peleissä ovat valmistaneet häntä syksyn maaotteluihin ja takaavat kehityksen myös jatkossa.

Maijasen uran ensimmäiset ottelut sinivalkoisessa edustusasussa pelataan 17. syyskuuta Urjalassa sekä 19. syyskuuta Eerikkilässä.