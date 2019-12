Lappeenrannan varhaiskasvatus jalkautui palaneen steinerpäiväkodin avuksi, lapset pääsivät valitsemaan lahjoituksia omien ryhmiensä leluista

Lappeenrannan varhaiskasvatus tarttui toimeen, kun tieto steinerpäiväkoti Tontuntuvan maanantaisesta tulipalosta kantautui henkilöstön korviin. Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki esitti ajatuksen siitä, että päiväkotiryhmissä lapset pohtisivat henkilökunnan kanssa, mitä he haluaisivat lahjoittaa toisille lapsille.

— Ajatus lähti siitä, että toisilta paloi kaikki. Heillä ei ole yhtään mitään. Onhan siellä jotakin, mutta siihen menee aikaa ennen kuin ne saadaan ionisoitua ja putsattua. Tämä on kasvatuksellinen lähtökohta, toisista pidetään huolta eikä kaveria jätetä, Virkki linjaa.

Tontuntuvalle on kerätty päiväkodeissa kirjoja, pelejä ja pehmoleluja. Keräyksestä vastaava varhaiskasvatuspalveluiden Kesämäen aluejohtaja Anu Lindgren-Kilpiä kertoo, että kampanja on otettu hyvin vastaan.

— Meidän päiväkodeista kyllä löytyy hädässä apua ystäville. Todella hienosti lähtenyt ja näin oletimmekin, että meiltä löytyy tämmöistä halua auttaa, Lindgren-Kilpiä sanoo.

Lapset valinneet lahjoitettavia leluja

Lahjoituksia on jo kerääntynyt kaupungintalolle kiitettävä määrä.

— Nyt pitää olla steinerpäiväkotiin yhteydessä ja vähän kysellä, haluavatko he itse käydä katsomassa, mitä tänne on tullut ja mitä heille on jo jostain tiedossa, ettei heille tulisi ihan kamalaa määrää tavaraa. Näin päin se on tietysti parempi, että on enemmän mistä valita. Tilanne on kuitenkin se, että he lähtevät aivan nollasta, Lindgren-Kilpiä kertoo.

Vaikka tilanne on kamala, sen avulla lapsille on voitu konkretisoida toisten auttamista. Lindgren-Kilpiän mukaan ajatuksena on ollut, että isommat lapset valitsisivat itse ryhmässä jonkin tavaran, joka annetaan eteenpäin Tontuntuvalle.

— Haluaisimme auttaa steinerpäiväkotia, koska se on kuitenkin osa varhaiskasvatustamme, vaikka he ovatkin yksityinen toimija. Lisäksi perhepäivähoidon ohjaajamme ehdotti, että viesti laitettaisiin myös seurakunnalle.