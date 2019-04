Ovakon yt-neuvottelut päättyivät Imatralla: Lomautukset kestävät kesään asti

Imatran terästehtaalla käynnistyvät isot lomautukset, jotka alkavat huhtikuun lopussa.

Ovakon henkilöstö- ja viestintäjohtaja Klaus Enwaldin mukaan lomautuksissa on päädytty noin 160 henkilöön. Lomautukset toteutetaan lyhentämällä työviikkoa tai vuoroittaisina lomautusjaksoina. Muilta osin tehdas toimii normaalisti.

Toimenpiteet koskevat teräsosaston, valssaamoiden ja kemian laboratorion henkilökuntaa. Lomautukset pyörivät heinäkuulle saakka.

— Neuvotteluissa on käyty läpi eri tuotantolinjojen kuormitustilanne ja sitten on katsottu missä on tarvetta lomautuksille ja kuinka paljon. Ja se on muodostunut mainituille linjoille.

Onko kaikkien työntekijöiden lomautusaika samanpituinen?

— Suurinpiirtein kyllä. Pieniä eroja syntyy, riippuen siitä missä vuorossa henkilöt ovat ja mikä on tarkastelujakso, Enwald sanoo.

Tilapäinen markkinahäiriö

Enwaldin mukaan lomautuksilla haettiin miehitetyn kapasiteetin leikkausta, jonka yhteydessä saatiin aikaan myös säästöjä. Hän ei kuitenkaan kerro, millaisiin säästöihin lomautuksilla päästään.

Ovako muistuttaa tiedotteessaan, että markkinoiden kehittymistä seurataan tiiviisti ja mahdollisista jatkotoimista lomautuksia koskien päätetään tilanteen mukaan myöhemmin.

— Meillä on vaha usko, että tämä on tilapäinen markkinahäiriö, jonka vuoksi neuvottelimme lomautuksista, Enwald sanoo.

Rekrytoinnin jäädytettiin

Kaikki Ovakon rekrytoinnit olivat yt-neuvotteluiden ajan jäissä. Lomautuksia koskevien tuotannon tehtävien osalta se myös pysyy niin.

— Jos jotain erikoishenkilöstä tarvitaan lomautusten aikana, johon ei talon sisältö löydy henkilöstöä, niin saattaa joutua rekrytoimaan. Mutta pääsääntöisesti tuotannon rekrytoinnit ovat jäässä, Enwald sanoo.

