Rajua tekstiä vammaisten kuljetuksista — Vammaiset eivät kohta uskalla kokeilla palveluita ja pelkäävät heitteillejättöä

Lappeenrannan vammaisneuvoston mitta kuljetuspalveluihin on täyttymässä.

Neuvosto on saanut paljon palautetta heikentyneistä palveluista niiden käyttäjiltä. Palvelut ovat heikentyneet neuvoston mukaan radikaalisti sen jälkeen, kun kuljetusten välityspalvelujen tuottaja vaihtui

— Vammaiset ovat kokeneet, etteivät uskalla kohta edes kokeilla vammaiskuljetuksia, koska heille on tullut pelko heitteillejätöstä. Tästä seurauksena aiheutuu vammaisen henkilön eristäytyminen normaalista yhteiskunnallisesta elämänrytmistä, sanoo vammaisneuvoston puheenjohtaja Jaana Kauppinen.

Palautteen mukaan erityisesti Joutsenon alueen sekä taajama-alueen ulkopuolelta on tullut paljon yhteydenottoja huonosta vammaiskuljetuspalvelusta.

"Paljon on mätää tässä palvelussa"

Joutsenon Tyrmisessä asuva CP-vammaisten yhdistyksen puheenjohtaja ja vammaisneuvoston jäsen Lea Härkönen on suivaantunut uudesta palvelumallista.

— Paljon on mätää tässä palvelussa. Näin tämä ei voi toimia. Ihmiset eivät enää halua käyttää palveluita, kun ei voi luottaa.

Härkösellä on omiakin kokemuksia. Viimeksi viime viikolta.

— Vammaisneuvoston kokouksen jälkeen sovittu taksi ei tullut. Yritin soittaa välityskeskukseen, mutta eihän siellä kukaan vastaa. Onneksi pääsin toisen neuvoston jäsenen kyydillä kotiin.

Härkönen sanoo, että palvelu ei kykene huomioimaan yksittäisen vammaisten tilannetta. Esimerkiksi mainostettu mahdollisuus tilata taksi tekstiviestillä tai sähköpostilla ei ole yksinkertaista.

— Kaikilta se ei onnistu, kun kädet ei aina toimi. Itse olen CP-vammainen ja olen kokenut tämän, Härkönen sanoo.

Myös Eksote odottaa parempaa

Kuljetuspalvelujen välittäjä vaihtui Eksoten kilpailutuksen jälkeen elokuussa, kun Kuntalogistiikka Oy aloitti palveluntuottajana. Vammaisneuvoston jäsenet ovat saaneet sen jälkeen runsaasti palautetta Eksoten vammaiskuljetusten käyttäjiltä.

Vammaispalvelujen johtaja Merja Heinonen Eksotelta ymmärtää palveluja käyttävien vammaisten ja heidän omaistensa huolet ja pelot.

Hän on pahoillaan palveluja tarvitsevien puolesta ja muistuttaa, että hankintalaki ohjaa Eksotea kilpailuttamaan palveluja.

— Palveluita pitää parantaa ja ne on saatava kuntoon mahdollisimman pian. Meillä työskentelee joka päivä useita ihmisiä tämän asian parissa.

Heinonen ei pysty sanomaan takarajaa, mihin mennessä asiat on saatava kuntoon. Hän sanoo että myös onnistuneita matkoja on ollut ja hyvääkin palautetta on saatu.

— Uudistuksen alkuvaiheessa ongelmia oli enemmän, mutta koko ajan olemme menneet parempaan suuntaa. Toivottavasti ihmiset eivät jätä käyttämättä tätä palvelua, koska niin emme pääse ainakaan eteenpäin, emmekä kehittämään yhdessä asiaa kuntoon.

Kuljetuskalustolla myös ongelmia

Vammaiskuljetuksia käyttävät henkilöt ovat joutuneet odottamaan tilaamaansa kuljetusta sekä myös paluukuljetusta esimerkiksi kauppa- tai harrastusreissuiltaan kohtuuttoman paljon. Siitäkin huolimatta, että kyyti on tilattu etukäteen ja hyvissä ajoin.

Myös kuljetuskaluston tekniset ongelmat ovat nousseet esiin palautteessa.

Vammaiselle on muun muassa lähetetty auto, joka ei ole soveltunut vammaisen kuljetukseen turvallisesti tai kivuttomasti.

Näissä tapauksissa auto on pitänyt lähettää pois ja uutta ei ole saatu tilalle.

— Tämä ei ole yhdenvertaista eikä tasa-arvoista kohtelua. Myös vammaisella kuten muillakin ihmisillä on elämässään toimintoja, jotka vaativat luotettavaa aikataulun mukaista palvelua, eikä vain sinne päin, Kauppinen toteaa.

Syyllisiä ei etsitä, vaan kunnon palveluja

Vammaisneuvosto sanoo, ettei se etsi syyllisiä, vaan haluaa asian kuntoon kiireellisesti.

— Tärkeintä tässä tilanteessa ei ole toimimattomuuden vikojen ja virheiden aiheuttajan etsintä vaan palvelun pikainen kuntoon saattaminen kaikkien toimijatahojen tiiviinä yhteistyönä.

Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) on pyytänyt selvitystä tilanteesta.