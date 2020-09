Ruokolahden uusi hallintojohtaja on Kaisa Häkkinen-Paananen. Häkkinen-Paananen toimii tällä hetkellä Ruokolahden seurakunnan talouspäällikkönä.

Kunnanhallitus haastatteli virkaan maanantaina hakijoista myös Jarkko Kohon ja Jussi Stoorin. Varalle tehtävään valittiin Jarkko Koho.

Häkkinen-Paanasen puolesta puhui pitkä kokemus hallintotehtävissä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.) kertoo valinnassa korostuneen erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon osaamisen.

– Häkkinen-Paanasella oli laaja yleishallinnollinen osaaminen, eikä paikallistuntemuksestakaan toki ollut haittaa.

Ruokolahtelainen Häkkinen-Paananen on työskennellyt seurakunnan talouspäällikkönä kymmenen vuoden ajan. Jo sitä ennen hän toimi osa-aikaisena seurakuntasihteerinä.

Yhteistyö on Ruokolahden valtti

Häkkinen-Paananen jättää seurakunnan haikein mielin. Nykyinen työpaikka on tarjonnut mielekkäitä tehtäviä, ilmapiiri on ollut hyvä ja hyväksi Häkkinen-Paananen luonnehtii myös yhteistyötä kirkkovaltuutettujen kanssa.

Nyt yhteistyö jatkuu osin samojen päättäjien kanssa kunnantalolla.

– Ruokolahden talous on tukevalla pohjalla. Päättäjät ovat tehneet viisaita päätöksiä, Häkkinen-Paananen näkee.

Mari Pajari Uuden viran haasteita Kaisa Häkkinen-Paananen ei ole vielä ehtinyt miettiä. Puhelu valinnasta tuli maanantai-iltana kello yhdeksän jälkeen ja tiistaina työt jatkuivat vielä normaalisti seurakunnan tehtävissä.

Osaamista myös oikeusasioissa

44-vuotiaan Häkkinen-Paanasen työura on ollut pitkälti talousalalla, mutta hänellä on osaamista myös oikeustieteistä. Kauppatieteiden lisensiaattina hän teki ennen Ruokolahden seurakuntaan tuloaan tutkimustyötä oikeustaloustieteiden saralla.

Työn ohessa Häkkinen-Paananen on suorittanut myös hallinto-oikeuden perusopinnot.

– Näen niin, että itseään on koko ajan kehitettävä. Ala muuttuu ja osaamista täytyy päivittää.

Häkkinen-Paananen on syntynyt Lappeenrannassa, mutta hänen isänsä kotipaikka on Ruokolahdella. Paikkakuntalainen hän on ollut vuodesta 2007 lähtien.

Virkaan ehkä marraskuun alusta

Hallintojohtajan tehtävää hoidetaan Ruokolahden kunnassa tällä hetkellä viransijaisjärjestelyin. Häkkinen-Paanasella on seurakunnassa kuukauden irtisanomisaika, mikä viivästyttää uudessa virassa aloittamista.

Todennäköisesti uusi hallintojohtaja aloittaa työnsä marraskuun alussa.

Viran täyttäminen tapahtui vauhdikkaasti. Nykyinen hallintojohtaja Susanna Kaskinen irtisanoutui vain kuukausi sitten. Samana päivänä kun Ruokolahti valitsi uuden kunnanjohtajan, se käynnisti myös uuden hallintojohtajan haun.

Hallintojohtaja vastaa kunnassa henkilöstö- ja yleishallinnosta. Hän toimii tarvittaessa myös kunnanjohtajan varahenkilönä.