Aika paljon tulee katseltua, missä olisi raivaussahalle töitä. Kun taipalsaarelainen metsäkoneyrittäjä Janne Junnonen liikkuu metsässä, vapaa-ajallakin tulee etsittyä mahdolliset harvennuspaikat.

— Joskus tulee katsottua muitakin arvoja, mutta kieltämättä aika paljon tulee ajateltua, että ai hitsi kun pääsisi harventamaan.

Junnonen omistaa itsekin metsää ja omissa metsissä kulkiessaan harjaantunut silmä hakee paikkoja, joissa olisi raivattavaa.

— Sellaista kun saa suunnitella, niin se on mukavaa, Junnonen sanoo.

Isä neuvoi hankkimaan jonkin ammatin

Junnonen on tehnyt samaa työtä koko aikuisikänsä. Junnosen isä työskenteli metsäkoneyrittäjänä 1970-luvulta asti, ja poika lähti alalle 18-vuotiaana. Nyt töitä on takana 22 vuotta.

— Viralliselta ammatiltani olen talonrakentaja. Isä sanoi, että joku ammatti pitää olla, ja alan koulua ei ollut lähellä, niin kävin sitten Lappeenrannassa ammattikoulun.

Jotenkin minulle riittää se, että kuulee koneen äänen. — Janne Junnonen

Junnonen kertoo aina pitäneensä koneista ja isän työn kautta kasvaneensa ammattiin. Vaikka muutkin hommat ovat välillä käyneet mielessä, hän on sen verran pitänyt työstään, että katumapäälle ei ole joutunut.

— Tätä hommaa olen omasta mielestäni osannut tehdä.

Hytissä hiljaisuus, kun oikein töitä tehdään

Oma viehätyksensä on työskentelyssä metsäympäristössä. Junnonen viihtyy metsässä ihan huvikseenkin.

— Täällä saa olla omassa rauhassa luonnon keskellä. Siinä on sellainen oma vapaus, vaikka töitä täällä pitää tehdä.

Moni metsäkoneenkuljettaja kuuntelee musiikkia työskennellessään. Junnonenkin myöntää kuuntelevansa radiota välillä mutta yleensä hytissä ei ole ylimääräistä mölyä.

— Aika usein, kun oikein rupeaa töihin, niin on ihan hiljaista. Jotenkin minulle riittää se, että kuulee koneen äänen.

Marleena Liikkanen Metsäkoneyrittäjä Janne Junnonen kertoo, että työmailla pidetään huolta kypärän käytöstä. Sisällä metsäkoneen hytissä kypärää ei tarvita.

Aika menee pitkälti yrityksen pyörittämiseen

Junnonen Forest työllistää suoraan ja alihankkijoina kahdeksan koneketjua, eli hakkuukoneen ja kuormatraktorin työparia, yhteensä 25 ihmistä. UPM:n sopimusyritys tekee kaikki työnsä metsäyhtiölle.

Tähän mennessä kaikki työpaikat on saatu täytettyä, mutta liian helppoa osaajien löytäminen ei Junnosen mukaan ole.

— Uusia kasvoja tarvittaisiin. Loppuen lopuksi kuljettajia on kyllä vähänlaisesti.

Metsäkoneyrittäjän työkään ei ole helpoimmasta päästä. Ei riitä, että hakkuut tulevat hoidetuksi.

— Aina on kaikenlaista metsäkoneisiin liittyvää muuta työtä, kuten pientä huoltoa. Ja meilläkin on useita koneita. Lisäksi on paperityötä ja sellaista. Siinä se aika tahtoo mennä.

Ensi lauantaina Junnosen metsätyökone on esillä UPM Kaukaan avoimissa ovissa Lappeenrannassa. Junnonen oli paikalla viime kerralla, mutta tällä kertaa metsäkonetta esittelee UPM Metsän henkilöstö.

— Viimeksi kävi paljon ihmisiä, tuttuja ja tuntemattomia. Ihmisiä varmaan kiinnostaa päästä tehtaalle, kun ei sinne muuten pääse.

Kai Skyttä UPM Kaukaalla järjestetään avoimet ovet lauantaina. Janne Junnosen metsätyökoneen lisäksi paikalla voi tutustua esimerkiksi suureen HCT-rekkaan.

Bussikierros vie tehdasalueelle

Kaukaan tehdasalue avaa ovensa yleisölle jälleen viiden vuoden tauon jälkeen. UPM Kaukaan sidosryhmäsuhdepäällikkö Katja Tiikasalo kertoo, että metsäyhtiö on varautunut 3 000 vierailijaan lauantain tapahtumassa.

Itse tehdasalueeseen tutustutaan bussiajeluilla, jotka kestävät noin puoli tuntia.

— Lapsille on järjestetty bingo, jossa tehdasalueelle on ripoteltu valokuvausta harrastavan Ville Vauhkosen eläinkuvia. Jos bussikierroksen selostus ei kiinnosta lapsia, he voivat matkan varrella bongata eläinkuvia ja lopussa he saavat yllätyksen, Tiikasalo kertoo.

Edellisellä kerralla vuonna 2014 bussikierroksille osallistui Tiikasalon mukaan 1 700 ihmistä.

Lähivuosina tehtaalle tarvitaan uusia osaajia

Varsinainen avoimet ovet -tapahtuma järjestetään Kaukaan Mutteri-rakennuksessa ja sen ympärillä. Esillä ovat niin sellu kuin paperitehdaskin, Kaukaan saha ja biojalostamo, UPM Metsä sekä Kaukaan tehtaan yhteistyökumppaneita.

Myös Kaukaan tarkasti varjeltu tutkimus- ja tuotekehityskeskus esittelee toimintaansa.

— Yleisesti ottaen tutkimustoiminnasta ei tiedetä. Se tulee monelle yllätyksenä, että täällä on näin iso tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö.

Sama koskee myös biojalostamoa, Tiikasalo sanoo.

Mutterissa on myös kahvi- ja pullatarjoilu. Lapsille on jaossa pillimehuja ja Mutterissa pääsee esimerkiksi tekemään purjeita kaarnalaivoille.

Avoimet ovet -tapahtumia järjestetään, koska UPM haluaa esitellä toimintaansa tehtaan naapurissa eläville kaupunkilaisille. Samalla Tiikasalo kertoo, että nuoria halutaan innostaa opiskelemaan ja mahdollisesti hakemaan Kaukaalle töihin.

— Monessa yksikössä keski-ikä lähentelee 50 vuotta. Lähivuosina tänne tarvitaan uusia osaajia.

Avoimissa ovissa käymällä on myös helpompi mieltää mitä kaikkia töitä tehdasalueelta löytyy.

Kaukaalla työskentelee lähes 1 000 ihmistä, ja Tiikasalon mukaan alojen ja tehtävien kirjo on äärimmäisen kirjava.

UPM Kaukaan avoimet ovet la 14.9. klo 10—15.